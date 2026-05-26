אבוטבול לבן גביר: תפסיקו לרדוף בני ישיבה

ח״כ משה אבוטבול פנה היום (שלישי) במכתב חריף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות מכת גניבות מזוזות ותפילין המשתוללת בעיר בית שמש. במכתב, שהועתק גם למפכ״ל המשטרה דני לוי ולמפקד תחנת בית שמש, תקף אבוטבול את המשטרה על כך שהיא מקדישה משאבים למעצרי בני ישיבה במקום להתמקד בפשיעה.

״פניות רבות הגיעו אל לשכתי מצד תושבים וגבאי בתי כנסת בבית שמש, בעקבות מכת גניבות של מזוזות ותפילין במהלך החודש האחרון״, כתב אבוטבול. על פי הפניות, הגניבות מתרכזות באזור הרחובות ריב״ז-ריב״ל בשכונת רמב״ש ב׳, וכן בשכונת חפציבה.

שבע מזוזות נעקרו בלילה אחד

אבוטבול תיאר במכתבו את חומרת התופעה: ״הגנב או הגנבים עוקרים מזוזות מפתחי בתים וחדרי מדרגות, וכן מבתי כנסת ומקומות ציבוריים. למרבה הכאב, בבית כנסת מרכזי בשכונת חפציבה נעקרו בלילה אחד שבעה מזוזות״.

כאמור, לא מדובר במקרה בודד אלא בסדרה מתמשכת של אירועים לאורך כל החודש האחרון. בשבוע האחרון התקבלה פניה על גניבת מזוזה מפתח ראשי של בנין מגורים ברחוב ריב״ז 12. במקביל, גנבים פורצים גם לבתי כנסת בשכונות אלו וגונבים זוגות תפילין שמתפללים מותירים לאחר התפילה.

״המשטרה לא תופסת את הגנב״

ח״כ אבוטבול הדגיש את הנזק הכפול: ״מלבד הנזק הכספי שמסתכם בעשרות אלפי שקלים, מדובר גם בנזק ערכי ממדרגה ראשונה, ופגיעה בציפור נפשם של יהודים שבסך הכל מבקשים לקבוע מזוזה בפתח ביתם״.

על פי המכתב, נערכו כמה פניות למשטרה, והועברו אליה סרטונים ממצלמות אבטחה בהן נראה הגנב בעת ביצוע הגניבות. אולם עד עתה הגנב לא נתפס, והוא ממשיך לבצע גניבות מבתים נוספים. ״התושבים חשים אוזלת יד ואובדן ביטחון אישי בתוך מרחב המגורים שלהם״, ציין אבוטבול.

התקפה חריפה: ״יש כוח אדם מיותר״

בחלקו השני של המכתב, תקף אבוטבול את המשטרה על סדרי העדיפויות שלה. ״אני פונה אליכם במיוחד, לאור זאת שנחשפנו לכך שלמשטרה יש כוח אדם מיותר בימים אלו״, כתב. ״לכן אני ממליץ שבמקום לרדוף אחרי בני ישיבה שתורתם אמונתם, המשטרה תתמקד יותר ביעדיה המקוריים לשמור על שלום הציבור ולמגר מכות של גניבות מאזורי מגורים״.

אבוטבול סיים את מכתבו בדרישה ברורה: ״אבקש את התערבותך, מתוך מטרה שהמשטרה תתמקד בנושא ותבצע פעולה מאומצת בכל הכלים העומדים לרשותה בכדי לעלות על זהותו של הגנב/ים המפיל את חיתתו על תושבי העיר, ויפה שעה אחת קודם״.

המכתב הועתק למפכ״ל המשטרה דני לוי, למפקד תחנת בית שמש סנ״צ אלדד פרץ, לראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג, למ״מ רה״ע איציק אלמליח וליו״ר המועצה הדתית בית שמש הרב אברהם פדידה.