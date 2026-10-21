בחור מישיבת "תורה בתפארתה" נשפט היום (יום רביעי) והוטל עליו מאסר של עשרה ימים, לאחר שהועבר למשטרה הצבאית בעקבות חקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא. הבחור, אלחנן בן מרים, מקבל ליווי משפטי מעו"ד שלמה חדד.

בשעות הצהריים, עם היוודע הכוונה להעביר את הבחור לידי המשטרה הצבאית, הופעלה התרעת "צבע שחור" שהזעיקה עשרות מפגינים לתחנת המשטרה בכפר סבא. המפגינים הגיעו בניסיון למנוע את העברתו, אולם למרות המחאה הבחור הועבר לידי המשטרה הצבאית.

הבחור היה מעורב אתמול בתאונת דרכים ונתפס נוהג ללא רישיון. במהלך החקירה התברר כי הוא מוגדר עריק, ובהתאם לנוהל הועבר לידי המשטרה הצבאית.

האירוע התרחש בסמוך לשעה אחת בצהריים, לאחר שהבחור זומן לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא. במהלך שהותו בתחנה התברר כי הוא מוגדר עריק, ובעקבות זאת ביקשה המשטרה להעבירו לידי המשטרה הצבאית.

המחאה התפשטה מעבר לתחומי כפר סבא: מפגינים הגיעו גם לצומת רעננה בכביש 4, ובמקביל יצאו תלמידי ישיבת "תורה בתפארתה" להפגין בכניסה לעיר אלעד. כוחות משטרה תוגברו באזור הכניסות לעיר, מחשש לחסימת הצומת.

במשטרה הודיעו כי ההפגנה סמוך לתחנת כפר סבא אינה חוקית וכי הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. השוטרים פעלו להסדרת התנועה ולפתיחת הכביש מחדש, וקראו לנהגים לבחור בדרכים חלופיות.