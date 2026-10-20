השר לוין חסם את הרב הראשי: לא תטוס לארגנטינה

הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר, ימריא היום (שלישי) לביקור מתוכנן בקרב הקהילות היהודיות בברזיל. אולם תוכנית מקורית להרחיב את המסע גם לארגנטינה נתקלה בסירוב מצד השר לשירותי דת, יריב לוין, שחסם את המהלך.

על פי פרסום ב-TheMarker, הגר"ק בר שליט"א תכנן במקור להמשיך מברזיל לסבב מפגשים נוסף עם הקהילות היהודיות בארגנטינה. המסע הנוכחי ממומן במלואו על ידי הקהילות המארחות, ועל פי הנהלים הקבועים, כל נסיעה רשמית של רב ראשי במתכונת זו דורשת את אישורו וחתימתו של השר לשירותי דת.

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הרקע לסירוב: מימוש התוכנית המורחבת היה גורם לכך שהרב הראשי לא ישהה בארץ ביום הבחירות לכנסת ה-26, שיתקיימו בשבוע הבא. כאשר הוגשה הבקשה להאריך את השהות בחו"ל ולכלול בה גם את ארגנטינה, התנגד לכך לוין נחרצות וסירב להעניק את האישור הנדרש.

לאור התנגדות השר והיעדר החתימה הנדרשת, בוטל החלק שתוכנן בארגנטינה. מסעו של הרב הראשי יתמקד בברזיל בלבד, והוא צפוי לשוב לישראל מבעוד מועד כדי לשהות בארץ במהלך יום הבוחר.