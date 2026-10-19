בצער עמוק התקבלה הבשורה המרה על פטירתו הטראגית של הרב מיכאל אליעזר דייטש ז"ל, תושב מודיעין עילית ואיש רב פעלים, שנהרג בתאונה קשה בהודו. המנוח היה בן 37 בלבד בפטירתו.

הרב דייטש ז"ל נולד בירושלים בי"ב בניסן תשמ"ט, לאביו יבלחט"א הרב הגאון רבי מרדכי דוד דייטש, מחשובי האברכים בשכונת סנהדריה המורחבת, ולאמו לבית וינברג.

בילדותו למד בתלמוד תורה 'כנסת יהודה', ובלט כבר אז בכשרונותיו המיוחדים. בהמשך עלה לישיבה לצעירים 'כתר תורה' בירושלים, ובבחרותו נקשר בכל נפשו לישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות, שם היה מבכירי הישיבה ומטובי בוגריה.

קשרו לישיבה היה עמוק במיוחד: שנים רבות לאחר חתונתו, המשיך לנסוע מדי יום שישי ממקום מגוריו בקרית ספר לישיבת 'מאור התלמוד', ושם היה שקוע בלימוד רצוף במשך שש שעות ארוכות. חבריו מאותה תקופה מעידים כי בבחרותו לא פתח עיתון מעולם.

לאחר נישואיו קבע את מקום מגוריו בשכונת 'נאות הפסגה' במודיעין עילית, שם נודע כאחד מגדולי המתמידים והאברכים המופלגים העמלים בעומקה של תורה והלכה. במשך עשור שלם לאחר חתונתו, נהג בקביעות ללמוד כ-14 שעות ביממה עם חברותות, מהבוקר ועד שעות הלילה המאוחרות.

עמלו הרב נשא פירות בעולם התורה: הוא זכה להוציא לאור למעלה מ-20 קונטרסים תורניים פרי עטו, הנקראים בשם "אורח מיכאל" ו"עיוני הלכה". חלקם הפכו לשם דבר בעולם ההלכה, ובעיקר חיבוריו המקיפים שעסקו בסוגיות התכלת, השלבי זריחה והנץ האסטרונומי, תשובה ושבת.

לצד גדלותו בתורה, התהלך בנעימות מיוחדת והאיר פנים לכל אדם. תפילותיו היו לשם דבר כמונה מעות, בדקדוק עצום ובחרדת קודש עד יומו האחרון. כל ברכה שהוציא מפיו לוותה בכוונה עמוקה, ולא זז ממקומו עד לסיומה המלא.

בשנים האחרונות, עקב קשיי פרנסה, נאלץ לצאת לשוק העבודה כדי לפרנס בכבוד את בני ביתו, והקים חברה גדולה לייבוא שיער, שבה זכה לברכה מרובה. משם המשיך להעניק צדקה רבה בסתר ומהונו לכל נצרך.

בימים האחרונים שהה ברישיקש שבצפון הודו לצורכי עבודה ועניינים שונים, ושם נהרג פתאום בתאונה קשה, כשהוא משאיר את בני משפחתו ומכריו בהלם מוחלט.

בפטירתו הפתאומית הותיר אחריו את חמשת ילדיו היתומים המבכים מרה על פטירתו בטרם עת.

על מועד מסע הלוויה והגעת הארון לקבורה בארץ ישראל נעדכן בהמשך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.