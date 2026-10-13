תקרית יוצאת דופן תועדה במצלמות אבטחה באזור טמיל נאדו שבהודו: מכונית יוקרה לבנה שנסעה במהירות רבה פגעה באופנוע והעיפה אותו למרחק ניכר באוויר, בזמן שרוכב האופנוע נשען עליו.
בתיעוד נראה האופנוע מוטח לקרקע בעוצמה בעקבות הפגיעה, אך הרוכב עצמו נחת בישיבה על הכביש – כשהוא שלם ובריא.
האירוע התרחש באזור סאת'אנקולם שבמחוז תות'וקודי, בסמוך לדוכן תה. בעקבות ההתנגשות, האופנוע שהועף באוויר המשיך בתנועתו והתנגש באדם נוסף שישב במקום.
על פי הדיווחים בתקשורת המקומית, האיש השני נפצע באורח קשה ופונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.
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