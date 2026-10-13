תיעוד מהודו

האופנוע עף למרחקים – והנהג נחת בשלום על הקרקע

תיעוד מדהים מהודו: מכונית פגעה באופנוע במהירות והעיפה אותו באוויר, בזמן שהרוכב נשען עליו • האופנוע הוטח לקרקע, והאיש נחת בישיבה על הכביש