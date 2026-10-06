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תקרית חריגה בהודו

מכונית התפוצצה בזמן התדלוק: התיעוד המדהים

רכב המונע בגז טבעי דחוס התפוצץ בתחנת דלק בהודו בזמן התדלוק | למרות עוצמת הפיצוץ והנזק הרב, איש לא נפגע | התיעוד ממצלמות האבטחה

תקרית חריגה ומסוכנת תועדה השבוע בתחנת דלק בהודו, כאשר מכונית המונעת בגז טבעי דחוס (CNG) התפוצצה באמצע תהליך התדלוק. האירוע התרחש בכביש המהיר NH-48, סמוך לעיר קרג'אן שבמדינת גוג'ראט, ונתפס במצלמות האבטחה של התחנה.

הפיצוץ היה עוצמתי במיוחד והוביל להרס מוחלץ של החלק האחורי של הרכב. חלקי מתכת ושברי זכוכית עפו למרחק של מספר מטרים מנקודת הפיצוץ, ושתי מכוניות נוספות שעמדו בסמוך לרכב המתפוצץ ספגו נזקים.

למרות עוצמת הפיצוץ והנזק הרב, לא נרשמו נפגעים כלל. נהג הרכב יצא מהמכונית בזמן התדלוק, בהתאם להנחיות הבטיחות המקובלות בתחנות דלק, וגם עובדי התחנה שהו במרחק בטוח מהרכב בזמן האירוע. צוותי כיבוי אש ומשטרה הוזעקו למקום והשתלטו על המצב. הסיבה המדויקת להתפוצצות מיכל הגז עדיין נמצאת בבדיקה.

הודופיצוץתחנת דלקגז טבעי

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