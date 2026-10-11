תקרית יוצאת דופן תועדה במחוז פוג'יין שבסין: נהג רכב חשמלי סיים את תהליך הטעינה של רכבו, אך שכח לנתק את הכבל שחיבר אותו לעמדת הטעינה – ופשוט יצא לדרך.

התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מתעד את הרגעים שבהם הכבל נמתח עד תום, ועמדת הטעינה כולה נעקרה ממקומה וקרסה על הקרקע. הנהג הבחין בתקלה רק לאחר שהעמדה כבר נפלה, יצא מהרכב וניסה להרים אותה בחזרה – אך העמדה הכבדה לא זזה ממקומה.

בהמשך ניסה הנהג להחזיר את המצב לקדמותו באמצעים מאולתרים, אך העמדה שנפגעה לא נותרה יציבה.

האירוע עורר דיון נרחב ברשתות החברתיות, בעיקר סביב השאלה כיצד בכלל הצליח הרכב להתניע ולנסוע כאשר כבל הטעינה עדיין מחובר אליו. גולשים הסבירו כי בחלק מדגמי הרכב החשמליים הישנים יותר לא הייתה מערכת בטיחות שמונעת נסיעה במצב כזה – בניגוד לרכבים חדישים יותר שבהם המערכת חוסמת את האפשרות לנסוע כל עוד הכבל מחובר.