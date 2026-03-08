המשטרה הודיעה היום על מבצע אכיפה מיוחד שבוצע בקריות לצורך אכיפת עבירות של בריונות בכביש ושיפורי רכב בלתי חוקיים | המשטרה אף פרסמה סרטון בו נראה שוטר תנועה - רוכב בעצמו, מבצע בדיקה לאופנוע כלפיו עלה חשד שעבר שיפור לא חוקי (משטרה)
שיתוף פעולה בין חברת Shoei היפנית ל-EyeLights הצרפתית יצר את אחת מהקפיצות הגדולות בעולם הרכיבה: קסדה שמקרינה מול עיני הרוכב מהירות, ניווט, שיחות והתראות - בלי להוריד את המבט מהכביש. הטכנולוגיה החדשה משולבת בתוך גוף הקסדה ומבטיחה בטיחות גבוהה, נוחות מרבית וחוויית רכיבה שלא נראתה עד היום (טכנולוגיה)
סטודיו MASK Architects חושף קונספט פורץ דרך - אופנוע חשמלי שמסתמך בלעדית על אנרגיית השמש, באמצעות מערכת כנפיים סולאריות נפרשות שמטעינות אותו בכל מקום | ללא דלק, ללא תחנות טעינה וללא תלות ברשת חשמל, SOLARIS מבטיח רוכבות ורוכבים חופש מוחלט ופותח דלת לעתיד שבו כלי רכב מתפקדים כאקוסיסטם אנרגטי עצמאי (רכב)