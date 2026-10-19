בשכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי נפטר הבוקר (ב') בפתאומיות הרב שמואל יצחק מלוב ע"ה, מחנך ותיק ואהוב על תושבי השכונה. המנוח היה בן 51 בלבד בפטירתו.

הרב מלוב ע"ה, איש חינוך שניהל במשך שנים רבות את ישיבת הערב השכונתית, היה חתנו של רב השכונה וקהילת חב"ד בעיר, הגאון החסיד הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א, מבכירי רבני חב"ד בעולם. ההודעה על פטירת החתן נמסרה לחמיו הבוקר בעצב רב.

על פי הדיווחים בשכונה, המנוח התעורר בבוקר, נטל את ידיו ולקה בדום לב פתאומי. כוחות הצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו, למגינת לב בני משפחתו, מכריו הרבים וחבריו לשכונה.

הבשורה המרה הכתה בהלם את אלפי משפחות חב"ד בשכונה ואת מכרי המשפחה וידידיה מחסידות חב"ד בכל הארץ והעולם.

רבים ציינו את מסירותו של המנוח לחינוך ילדי ישראל. הוא ניהל במסירות את ישיבת הערב המקומית, שבה התכנסו מאות ילדים בכל ערב בבית הכנסת ללימוד תורה. לא ביקש גדולה לעצמו ועסק בחינוך תינוקות של בית רבן.

ידידיו תיארו דמות של תלמיד חכם, בקיא בנגלה ובחסידות, שראה שליחות פנימית עזה להפיץ תורה בסביבתו. בין היתר ארגן בכל שנה בסמוך לחגים "כינוסי תורה" בשכונה, כהוראת הרבי מליובאוויטש זי"ע להתכנס בסמיכות לכל חג לשיעורי תורה והלכה.

המנוח נולד לפני 51 שנה בבני ברק לאביו הרב צבי אליהו מלוב ע"ה, מעסקני חסידות חב"ד בירושלים, שנפטר לפני כשש שנים. אמו הענא חיה, בתו של ר' יעקב משה הכהן הלפרין, נפטרה בדמי ימיה בתשרי תנש"א, בהיותה בת 40 בלבד.

הלווייתו תצא מביתו בשעה 12:30, תעבור ליד התלמוד תורה ובית הכנסת המרכזי בשכונה ומשם לשמגר שבירושלים. ההלוויה משמגר תצא בשעה 15:00 להר המנוחות בירושלים עיה"ק. בקרית מלאכי ארגנו אוטובוס שיביא תושבים במיוחד להשתתף בהלוויה בירושלים.