סוכני ה-FBI עצרו את סטיבן קרלוס דואניאס, תושב לוס אנג'לס בן 51, בחשד לתכנון פיגוע נגד גן הילדים היהודי "JEMS" השייך לחסידות חב"ד בעיר. המעצר בוצע בעקבות חקירה פדרלית שנמשכה זמן רב, במהלכה התברר כי החשוד החל להכין אמצעי חבלה ופרסם איומים מפורשים כלפי מוסדות יהודיים.

החקירה התמקדה בשורת פרסומים מסיתים ואלימים שהעלה דואניאס לרשת החברתית X באמצע חודש ספטמבר. באחד מהם הציג תמונה של בקבוק תבערה שצילם על רקע מסך טלוויזיה ששידר תיעוד מנזקי הפיגוע במגדלי התאומים, כשהוא מוסיף את הקריאה האלימה "אל תסתפקו בצפייה במלחמה, קחו בה חלק".

בפרסומים נוספים הציג סרטון שברקע שלו נשמע שיר של להקת R.E.M לצד הכיתוב "אוהב את האחים שלי החות'ים", ושרשר איומים ישירים וקשים במיוחד. בין היתר כתב כי "לא נשרפו מספיק בתי כנסת" וכן "השגתי כמה טילי טומהוק בפייסבוק מרקטפלייס, אולי אפציץ את הגן מאוחר יותר". הדברים עוררו את חשדם המיידי של גורמי האכיפה בארצות הברית, שהחלו במעקב הדוק אחר פעולותיו.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו כוחות פדרליים של ה-FBI על הבית שבו מתגורר החשוד יחד עם אמו בלוס אנג'לס. במהלך הפשיטה והחיפושים במקום נחשפו חומרים שונים שיועדו לפי החשד להרכבת בקבוקי תבערה מאולתרים, ובהם בקבוק זכוכית שהכיל בנזין מוכן להפעלה. הממצאים בשטח איששו את החשש כי לא מדובר רק באיומי סרק ברשתות החברתיות, אלא בהכנות מעשיות להוצאת פיגוע אל הפועל נגד הגן של חב"ד.

במהלך הדיון בהארכת מעצרו שנערך בבית המשפט הפדרלי, הופיע דואניאס כשהוא כבול באזיקים, דמעות זלגו מעיניו, ולפני שנלקח חזרה לתא המעצר עוד הספיק לסמן בשפתיו "אני אוהב אותך" לאמו שנכחה באולם הדיונים. הדיון הבא בעניינו בבית המשפט הפדרלי נקבע ל-10 בנובמבר.

מנגד, אמו של החשוד, מריה דואניאס, ניסתה להגן על בנה וסיפרה כי הוא חווה הידרדרות נפשית קשה בתקופה האחרונה. לדבריה, בנה סובל ממאניה-דפרסיה, סכיזופרניה ודיכאון עמוק. היא הוסיפה כי פיטוריו מעבודתו כמטפל סוציאלי במחוז לוס אנג'לס לצד גירושיו הובילו אותו להתמכרות קשה לאלכוהול ולתרופות.

האם דחתה מכל וכל את הטענות לאנטישמיות מובנית מצידו, והביעה תקווה עמוקה שבנה יישלח לטיפול ולשיקום במסגרת מתאימה ולא למאסר ממושך.