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סערה: מהנדס ב-OpenAI הטמין מכשיר הקלטה בחדר הישיבות

חשוד שהשתמש בצ'אט ג'יפיטי כדי ללמוד כיצד לבנות את המכשיר ולהסתירו • התביעה הפדרלית: הזין שאלות על הקלטה רציפה והאזנה בזמן אמת

עובד לשעבר בחברת הבינה המלאכותית OpenAI, המפתחת את צ'אט ג'יפיטי, חשוד שהטמין מכשיר הקלטה בחדר ישיבות של בכירי החברה בסן פרנסיסקו. על פי התביעה הפדרלית בארצות הברית, המהנדס נעזר דווקא בצ'אט ג'יפיטי עצמו כדי ללמוד כיצד לבנות את מכשיר ההקלטה ולהסתירו.

החשוד, א-רחמן אל-פוזאן, אזרח סעודי שעבד כמהנדס בחברה, הזין לצ'אטבוט בימים שקדמו לאירוע שאלות מפורטות בנוגע לבניית מכשיר הקלטה רציף, האזנה בזמן אמת והורדה ומחיקה של הקלטות. אלא שהוא לא השתמש בחשבונו האישי — אלא בחשבון הצ'אט ג'יפיטי של אשתו.

על פי החשד, בסביבות 28 בספטמבר הסתיר אל-פוזאן את המכשיר מאחורי מסך טלוויזיה בחדר ישיבות של הנהלת החברה, זמן קצר לאחר שהצ'אטבוט סיפק בחשבון של אשתו הוראות מפורטות להרכבתו.

אשתו של החשוד לא הואשמה במעורבות כלשהי בפרשה.

ארצות הבריתבינה מלאכותיתריגולOpenAI

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