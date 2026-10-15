עובד לשעבר בחברת הבינה המלאכותית OpenAI, המפתחת את צ'אט ג'יפיטי, חשוד שהטמין מכשיר הקלטה בחדר ישיבות של בכירי החברה בסן פרנסיסקו. על פי התביעה הפדרלית בארצות הברית, המהנדס נעזר דווקא בצ'אט ג'יפיטי עצמו כדי ללמוד כיצד לבנות את מכשיר ההקלטה ולהסתירו.

מפתחי AI מתחילים לעשן כדי להוכיח אמונה דוד ישראלי | 14.10.26