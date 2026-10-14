שאיאם סנקר, סמנכ"ל הטכנולוגיות בחברת פלנטיר, חשף בריאיון לרשת CBS תופעה יוצאת דופן בקרב חוקרי בינה מלאכותית: חלקם החלו לעשן סיגריות במטרה להמחיש לעמיתיהם את עומק אמונתם ביכולתה של הטכנולוגיה לרפא סרטן בעתיד.

בריאיון לתוכנית "פייס דה ניישן", הבהיר סנקר כי החוקרים מבקשים להראות שהם מוכנים להמר על עתיד הבינה המלאכותית. ההיגיון שלהם, כך הסביר, הוא שאם הטכנולוגיה אכן תצליח לרפא סרטן, הסיכונים הבריאותיים של העישון יקבלו מענה רפואי בעתיד.

סנקר תיאר את התופעה כחלק ממה שהגדיר "אשליה חברתית" ו"פסיכוזה המונית" סביב הבינה המלאכותית. לדבריו, חלק מאנשי עמק הסיליקון מפתחים אמונה כמעט דתית בבינה מלאכותית כללית – טכנולוגיה עתידית שאמורה להיות מסוגלת לבצע מגוון רחב של משימות אינטלקטואליות ברמה אנושית או מעבר לה.

סנקר ציין כי אותם אנשים ממלאים את החלל הרוחני בחייהם באמצעות מה שכינה "אל המכונה" של הבינה המלאכותית הכללית. הוא קשר את הדברים לרעיון המזוהה עם הפילוסוף בלז פסקל, שלפיו קיים באדם חלל רוחני שאותו הוא מבקש למלא.

זנב רובוטי למניעת נפילות מיפן אריה לוי | 05.10.26

התופעה אינה מוגבלת, לפי דיווחים בענף, לחוקרים בלבד. גם יזמים ומשקיעים בעולם הטכנולוגיה אימצו בשנים האחרונות עישון כחלק מתדמית פחות מהוקצעת, ולעיתים גם כאמצעי ליצירת קשרים חברתיים. אבי שיפמן, מייסד חברת הטכנולוגיה פרנד, התבטא בעבר ברוח דומה וציין כי עד שאדם יחלה בסרטן ריאות, רובוטים המבוססים על בינה מלאכותית כבר אמורים לרפא את המחלה.