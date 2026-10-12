ב-27 באוקטובר יצאו אזרחי ישראל לקלפיות במערכת בחירות שמסמנת אבן דרך: הכנסת ה-25 תמלא את ימיה במלואם, לראשונה מאז הכנסת ה-11 שסיימה את כהונתה בשנת תשמ"ח (1988). במשך 38 שנה, אף כנסת לא השלימה קדנציה שלמה.

בפנקס הבוחרים נרשמו 7,331,981 בעלי זכות בחירה — גידול של כ-8% לעומת הבחירות הקודמות, תוספת של 543,177 בוחרים. מתוכם, 618,839 הם בעלי זכות בחירה חדשים שמלאו להם 18 מאז הבחירות לכנסת ה-25, והם מהווים כ-8.4% מכלל הבוחרים.

ברחבי הארץ יוצבו 12,018 קלפיות רגילות. עבור אזרחים שהתפנו מביתם עקב המצב הביטחוני הוכן הסדר מיוחד: הם יוכלו להצביע בכל קלפי ברחבי הארץ שנקבעה כקלפי נגישה לבוחרים המוגבלים בניידות.

הערים החרדיות בראש שיעורי ההצבעה

משהו עמוק יותר קורה מתחת לפני השטח דוד קליין | 09.10.26

נתוני ההצבעה בבחירות לכנסת ה-25 ביישובים של מעל 50,000 תושבים מעידים על כוחו של הציבור החרדי. העיר מודיעין עילית הובילה את הרשימה עם שיעור הצבעה של 82%, אחריה ביתר עילית עם 81.3%, והעיר בני ברק רשמה 76.5%.

לעומת זאת, שיעורי ההצבעה הנמוכים ביותר באותם יישובים נרשמו באום אל-פחם (38.3%), באילת (43%) ובנצרת (48.3%).

אחוז החסימה בבחירות יעמוד על 3.25% מסך הקולות הכשרים. לקראת הבחירות לכנסת ה-26 הגישו את מועמדותן 38 רשימות שונות.

מערכת הבחירות הקודמת רשמה שיא שלילי של 417,400 קולות "מבוזבזים" — פתקים פסולים וקולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה. לשם השוואה, בבחירות לכנסת ה-24 היו כ-126 אלף קולות מבוזבזים בלבד.

חוק חדש נגד סרטוני זיוף

מערכת הבחירות הנוכחית היא הראשונה בעידן הבינה המלאכותית, דבר המציב סיכונים של הפצת מידע מטעה וסרטוני "זיוף עמוק" (Deep Fake) שעלולים להטעות את הבוחרים באמצעות שיבוט קולי וויזואלי.

כדי להתמודד עם התופעה, התקבל ביולי 2026 חוק ייעודי הקובע כי כל אדם המפרסם תעמולת בחירות שהיא "זיוף עמוק", מחויב לצרף אליה גילוי נאות בולט וברור המציין שהתוכן "נוצר באמצעי דיגיטלי ולא תועד במקור".

הפרת החוק מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר של שישה חודשים או קנס. אכיפת החוק מבוצעת באמצעות צווי מניעה והסרה מהירים המופקים על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

ועדת הבחירות קוראת לציבור לקראת יום ההצבעה לגלות ביקורתיות מוגברת, לחפש תוויות שקיפות, ולאמת מידע רק מול מקורות רשמיים של משרדי הממשלה.

במקביל, רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה על הסדר מיוחד לקראת הבחירות: החל מתחילת השבוע, כל מי שמבקש להנפיק תעודת זהות חדשה יוכל לעשות זאת בכל אחת מלשכות מינהל האוכלוסין ברחבי הארץ, ללא צורך בהזמנת תור מראש. ההחלטה נועדה לאפשר לכל בעל זכות בחירה שאין בידיו מסמך זיהוי תקף לממש את זכותו להצביע.

ועדת הבחירות המרכזית נמצאת בעיצומו של מבצע הדפסה של כ-450 מיליון פתקי הצבעה עבור כ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה. לכל רשימה המתמודדת לכנסת ה-26 יודפסו כ-11.5 מיליון עותקים, שיעמדו לרשות המצביעים ב-12,018 קלפיות ברחבי הארץ.