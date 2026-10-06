חוקר ישראלי פיצח צופן של נפוליאון בן 217 שנים

נפוליאון בונפרטה

מסר צבאי סודי שנשלח לפני 217 שנה בשמו של נפוליאון בונפרטה אל אחד מגנרליו הבכירים פוצח לראשונה באמצעות בינה מלאכותית. המסר נכתב בצופן מורכב במיוחד, שכלל מספרים, אותיות וסמלים שהומצאו במיוחד לצורך ההצפנה, והמפתח לפענוחו אבד במהלך השנים.

קרטר צ'רץ', מהנדס בינה מלאכותית בחברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן, הוא שעמד מאחורי הפריצה. לדבריו, הוא החל את העבודה מתמונה סרוקה אחת בלבד של המסמך ההיסטורי. למרות שהתמונה לא הייתה באיכות גבוהה במיוחד, מערכת הבינה המלאכותית הצליחה לזהות את הסימנים, לתמלל אותם, להשוות אותם למחקרים קודמים על הצופן ולבנות מחדש את המפתח החסר. על פי הדיווחים, כל תהליך הפענוח ארך כשש שעות של הרצת המודל.

הצופן שפוצח ( צילום: רשתות חברתיות )

לאחר הפענוח התגלה תוכנו המלא של המסר הצבאי המפורט:

"לגנרל מרמון, ממטה המשנה למלך, סוף מרץ 1809. ודאי קיבלת את מכתביי מן ה־8, ה־14 וה־20 בחודש. הדוכס מדנציג נמצא בראש 40,000 בווארים ומחזיק במינכן ובפסאו. הנסיך פוניאטובסקי נמצא בראש 30,000 פולנים על הוויסלה ומאיים על קרקוב.

הנסיך מפונטקורבו נמצא בראש הצבא הסקסוני מול דרזדן. הדוכס מאוארשטדט נמצא בביירויט עם 80,000 צרפתים. הדוכס מריבולי נמצא עם 60,000 איש באולם ובדונאוורט. גנרל אודינו, עם 40,000 איש, נמצא באאוגסבורג ולאורך נהר לך. הרוסים צועדים נגד אוסטריה, וצבא פריולי מונה 80,000 איש. אוסטריה עומדת להיות מותקפת מכל עבר בעת ובעונה אחת. כאשר תקבל את הפקודה לצעוד, אל תניח לעצמך להיות מאוים מכמה חיילים או מהתקהלות של אספסוף."

מערכת הבינה המלאכותית לא הסתפקה בזיהוי הסימנים בלבד. היא שילבה מספר פעולות שבדרך כלל דורשות עבודה של כמה מומחים: קריאת המסמך, תמלול הצופן, ניתוח דפוסים, שחזור מנגנון ההצפנה ובדיקת התוצאה מול מידע היסטורי נוסף. באתר Live Science תיארו את המסמך כמעין "אבן רוזטה" לפענוח צפנים היסטוריים.

המסר נשלח לגנרל מרמון, שהיה באותה תקופה באזור דלמטיה בשטחי קרואטיה של ימינו. הכוחות הצרפתיים היו פרוסים במרחקים גדולים זה מזה, והמסר המוצפן נועד לספק לו תמונת מצב והוראות לקראת המערכה המתקרבת נגד אוסטריה.

בהמשך הצליח מרמון לבצע את הוראות נפוליאון, לצאת מהאזור שבו שהה ולהצטרף למערכה. חודשים לאחר מכן הסתיימה המערכה בניצחון צרפתי בקרב ואגרם, ומרמון המשיך לטפס במעלה ההיררכיה הצבאית של האימפריה הצרפתית.