תמונת המחשה ( צילום: בינה מלאכותית )

בשנים האחרונות נעשו ניסיונות להעביר את פעילות מערכות הדרייברים מוואטסאפ לפלטפורמות אחרות, בעיקר לטלגרם, אך המעבר לא צלח. כעת נראה שהמהלך מתחיל להתממש בפועל, כאשר מערכות בוטים מרכזיות בתחום נערכות למעבר הדרגתי שעשוי לשנות את פני הענף כולו.

מנהלי חברות בתחום מסבירים שאחת הסיבות המרכזיות למהלך היא העומס הכבד שיוצרות מערכות הוואטסאפ על מכשירי הנהגים. כאשר נהג מחובר למספר רב של קבוצות ומקבל כמויות עצומות של הודעות ונסיעות, האפליקציה הופכת כבדה מאוד ודורשת מכשיר בעל יכולות גבוהות כדי להתמודד עם הנפח. "בשביל להחזיק מערכת וואטסאפ עמוסה צריך טלפון מאוד מתקדם", מסביר אחד ממנהלי התחום. לדבריו, טלגרם מאפשרת להפעיל מערכות מסוג זה באופן שונה לחלוטין, כאשר חלק גדול מהפעילות מתבצע בענן, ולכן העומס על המכשיר עצמו נמוך בהרבה.

שינוי במערכות הדרייברים ( צילום: צילום מסך )

הפתרון עשוי להיות משמעותי במיוחד עבור נהגים חרדים: במשך שנים, נהגים שהחזיקו מכשירים כשרים או מסוננים לא יכלו להשתמש בחלק ממערכות הוואטסאפ של חברות הדרייברים. המעבר לטלגרם עשוי לאפשר גם להם להתחבר למערכות, באמצעות גרסאות כשרות או מסוננות של האפליקציה ובכפוף לאישורים הנדרשים.

מעבר לעניין הטכני, טלגרם מציעה למפעילי המערכות אפשרויות פעולה שונות, ובהן קבוצות שאינן מוגבלות באותה צורה כמו בוואטסאפ. לדברי גורמים בתחום, מדובר בפלטפורמה שיכולה להתאים יותר להפעלת מערכות גדולות של בוטים וקבוצות.

עם זאת, בשלב זה עדיין מוקדם לקבוע שעולם הדרייברים כולו עובר לטלגרם. מנהלים בתחום מדגישים כי מדובר בשלב ראשוני, וכי עדיין לא ברור האם המעבר יכלול את כלל הקבוצות והפעילות או רק את מערכות הבוטים.

שינוי במערכות הדרייברים ( צילום: צילום מסך )

"זה עדיין לא הושלם ועדיין לא ברור מה יהיה", אומר אחד הגורמים המעורים במהלך. לדבריו, גם בתוך הענף עצמו קיימת עדיין אי־ודאות באשר לאופן שבו תיראה המערכת לאחר המעבר.

בימים האחרונים כבר קיבלו משתמשים בחלק מהמערכות הודעות על הפסקת פעילות הבוטים בוואטסאפ ועל מעבר לטלגרם או לאפליקציות ייעודיות. כעת השאלה הגדולה בענף היא האם מדובר בכמה מערכות בודדות שעושות את הצעד הראשון, או בתחילתו של שינוי רחב יותר באופן שבו מתנהלות חברות הדרייברים.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשם גל חסימות של חשבונות וואטסאפ, שפקד בעיקר משתמשים עסקיים ועיתונאים. התופעה עוררה זעם רב והובילה חלק מהמשתמשים לשקול מעבר לטלגרם, שמציעה יתרונות משמעותיים לעיתונאים ובעלי עסקים, כולל אפשרות להפעיל ערוצי תוכן ללא צורך שהמנויים ישמרו את מספר הטלפון.