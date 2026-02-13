אחרי שנים של המתנה: ענקית המסרים משנה את חוקי המשחק ומאפשרת מעתה להתכתב ללא צורך בחשיפת מספר הטלפון האישי. איך זה עובד, מתי התכונה תהיה זמינה במכשיר שלכם ומהם הצעדים שחשוב לבצע כדי להגן על הפרטיות שלכם כבר עכשיו? (טכנולוגיה)
רוסיה מחריפה את המאבק באפליקציות המסרים: וואטסאפ נחסמה, טלגרם תחת הגבלות והתושבים נדחפים לעבור לאפליקציית מסרים ממשלתית ללא הצפנה מקצה לקצה; וואטסאפ: "ניסיון לנתק יותר מ-100 מיליון משתמשים מתקשורת פרטית" (בעולם)
לפי גורמים רשמיים במדינה, רוסיה צפוייה לחסום לשימוש את אפליקציית המסרים הפופולרית ובמקומה להשיק אפליקציה אחרת בשם MAX | המהלך הוא חלק ממדיניות הממשלה לנתק כל תלות בשרותים דיגיטלים ממדינות זרות | הצעד עשוי להיכנס לתוקפו עד לסוף שנת 2025 (טכנולוגיה)