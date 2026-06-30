סוף לחשיפת המספרים: ווטסאפ משיקה פיצ'ר חדש למשתמשים

אחרי שנים של בקשות מצד משתמשים, ווטסאפ מתחילה השבוע בהשקה הדרגתית של אחת התכונות המבוקשות ביותר בתולדותיה – שמות משתמש ייחודיים. העדכון, שיגיע בהדרגה לכ-3 מיליארד משתמשי האפליקציה ברחבי העולם, מאפשר לראשונה תקשורת בין משתמשים מבלי להידרש לחשיפת מספר הטלפון האישי.

עד היום, מספר הטלפון שימש כ"כרטיס הכניסה" המחייב לכל התכתבות בווטסאפ. כעת, משתמשים יוכלו לבחור שם ייחודי באורך של 3 עד 35 תווים, שניתן יהיה לעדכן או למחוק בכל עת. על פי הודעת החברה, השימוש בפיצ'ר החדש יהיה וולונטרי לחלוטין – כל משתמש יוכל להחליט אם להשתמש בו או להמשיך עם מספר הטלפון בלבד.

הגבלות נגד התחזויות והונאות

כדי למנוע ניצול לרעה של התכונה החדשה, ווטסאפ הודיעה על מספר הגבלות. החברה תגביל שמות המזוהים עם אישי ציבור, ידוענים וארגונים רשמיים, בדומה למדיניות שנהוגה ברשתות חברתיות אחרות. בנוסף, לא יוקם מאגר חיפוש ציבורי – כדי ליצור קשר עם אדם באמצעות שם המשתמש, יהיה צורך לדעת את השם המדויק שלו.

למרות השדרוג המשמעותי, ווטסאפ מדגישה כי מספר הטלפון לא יוסר מהמערכת. המספר נותר הכרחי לפתיחת חשבון ואימות זהות, והוא ימשיך לשמש כבסיס טכני לתפעול האפליקציה. כלומר, התכונה החדשה מוסיפה שכבת פרטיות נוספת, אך אינה מחליפה לחלוטין את הצורך במספר טלפון.

תגובות מעורבות מהציבור

בעוד שגולשים רבים מברכים על המהלך שמקרב את ווטסאפ לסטנדרט הפרטיות של אפליקציות מתחרות כמו סיגנל, מומחי אבטחה מזהירים כי מדובר בצעד ראשוני בלבד. לדבריהם, מאחר שווטסאפ נמצאת בבעלות מטא, היא ממשיכה לאסוף מידע טכני רב על משתמשיה – כולל נתוני מיקום, מכשיר, ודפוסי שימוש.

מומחים מציינים כי מדיניות איסוף הנתונים הכוללת של מטא אינה צפויה להשתנות בעקבות הפיצ'ר החדש. החברה תמשיך לאסוף מטא-דאטה על השיחות וההתכתבויות, גם אם התוכן עצמו מוצפן מקצה לקצה. לכן, למרות שהתכונה משפרת את הפרטיות מול משתמשים אחרים, היא אינה משנה את היחסים בין המשתמש לבין החברה עצמה.