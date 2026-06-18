חובש הכיפה שעזב את גוגל פעמיים: 2.7 מיליארד לא הספיקו לו

טלטלה משמעותית נרשמה ביממה האחרונה בענף הבינה המלאכותית העולמי, כאשר נועם שזיר (50), סגן נשיא להנדסה ומנהל שותף של פיתוח מודלי ה-AI 'ג'מיני' בגוגל, הודיע במפתיע כי הוא עוזב את החברה ומצטרף ליריבה המרכזית – OpenAI, המפתחת של ChatGPT. המעבר מגיע פחות משנתיים לאחר שגוגל שילמה סכום אסטרונומי של כ-2.7 מיליארד דולר כדי להחזיר אותו לשורותיה.

שזיר, יהודי שומר מצוות חובש כיפה, נשוי ואב לשלושה המתגורר בפאלו אלטו, נחשב לאחד המוחות המבריקים ביותר בתעשייה. הוא היה שותף בכיר לכתיבת מאמר המחקר המכונן משנת 2017 שהציג את קונספט ה"טרנספורמר" – ארכיטקטורת התוכנה שהיוותה את פריצת הדרך לכל מודלי השפה הגדולים הקיימים כיום. בשנת 2023 אף נבחר על ידי המגזין "טיים" כאחד מ-100 האנשים המשפיעים ביותר בבינה המלאכותית.

עסקה חריגה שלא החזיקה מעמד

המעבר הנוכחי מגיע על רקע אחת העסקאות החריגות ביותר בתולדות תעשיית ההייטק. שזיר, שהצטרף לגוגל עוד בשנת 2000 ועבד בה כ-17 שנים, עזב אותה לראשונה בשנת 2021 כדי להקים סטארט-אפ עצמאי בשם Character.AI, שפיתח שירות צ'אטים פופולרי.

באוגוסט 2024, לאחר שהבינו בגוגל כי מדובר בנכס אסטרטגי במרוץ מול המתחרות, ביצעה ענקית החיפוש צעד יוצא דופן: היא שילמה סכום של בין 2.5 ל-2.7 מיליארד דולר כדי לרכוש רישיון לטכנולוגיה שלו ולהחזיר את שזיר ואת צוותו לחברה. הוא מונה להוביל את פרויקט 'ג'מיני' ונחשב לדמות המפתח בצמצום הפערים הטכנולוגיים של גוגל מול OpenAI. אולם כעת, לקראת ההנפקה הצפויה של OpenAI, בחר שזיר לחצות את הקווים פעם נוספת.

"חיכיתי לעבוד איתו 10 שנים"

המעבר המפתיע הכה גלים ברשתות החברתיות. שזיר פירסם הודעה בחשבון ה-X שלו, בה כתב: "ההחלטה להמשיך הלאה לא הייתה קלה, אני גאה ביותר בצוות המדהים בגוגל ובכל מה שבנינו ביחד. אני נרגש לשתף שאני מצטרף ל-OpenAI ומצפה לעבודה עם הצוות יוצא הדופן שם".

מנגד, בגוגל מסרו בהצהרה קצרה: "אנו אסירי תודה על התרומה המשמעותית של נועם לגוגל לאורך השנים ומאחלים לו הצלחה". מייסד ומנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, בירך על המוגמר וכתב בחשבונו: "נועם הוא אחד האנשים שרציתי הכי לעבוד איתם מאז ההתחלה המוקדמת של OpenAI. לקח רק 10 שנים. אני חושב שזה יהיה שווה את ההמתנה!".

מלחמת כישרונות חסרת תקדים

המעבר של שזיר מצטרף לגל של תנועות דרמטיות בענף הבינה המלאכותית. כידוע, חברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר מנהלות מאבק עיקש על החוקרים המובילים בתחום. לפני מספר חודשים דווח כי מטא, בהובלת מארק צוקרברג, מציעה בונוסי חתימה בסך 100 מיליון דולר לחלק מעובדי OpenAI, במסגרת ניסיון לגייס חוקרים בכירים למעבדת הבינה העל-אנושית שלה.

גם חברות אחרות בעמק הסיליקון משקיעות סכומי עתק בגיוס מוחות מובילים. על רקע זה, המעבר של שזיר ל-OpenAI מסמן נקודת מפנה נוספת במרוץ הגלובלי על שליטה בטכנולוגיית הבינה המלאכותית, כאשר הכישרונות האנושיים הופכים לנכס האסטרטגי החשוב ביותר בתעשייה.