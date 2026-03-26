חבר מושבעים קבע בשני משפטים כי מטא וגוגל אחראיות לנזקים לילדים, מה שעשוי להוביל למאבק שיכול לשנות את ההגנה המשפטית שמעניק החוק האמריקאי לחברות טכנולוגיה | אלפי תביעות דומות מתנהלות נגד מטא, גוגל, סנאפצ'אט וטיקטוק (בעולם)
ענקיות הטכנולוגיה מובילות מהלך קיצוצים היסטורי - מגמה עולמית של מעבר לאוטומציה ובינה מלאכותית גורמת מדיניות רחבה של ארגון מחדש ולהעלמות של עשרות אלפי משרות | אינטל מתכננת פיטורים של עד 24% מהעובדים, מיקרוסופט מקצצת אלפי משרות, ובחברות הענק ההודיות נרשמים שיאי עזיבה | מטא, אמזון וגוגל פועלות להקטנת מצבת העובדים במקביל להרחבת תחומי הבינה המלאכותית (כלכלה)
התעצמותה של חברת מטא בתחום הבינה המלאכותית והפרסום הדיגיטלי הביאה את שוויו של צוקרברג ל-225 מיליארד דולר, תוך שהוא עוקף את מייסד אמזון ג'ף בזוס. אמזון ממשיכה להציג ביצועים חיוביים, אך נתקלת באתגרים שמרגיעים את התלהבות המשקיעים.
חוקרי Meta הציגו השבוע אב-טיפוס חדשני - רצועת פרק כף יד חכמה, המאפשרת שליטה במכשירים דיגיטליים באמצעות אותות שרירים, ללא צורך במגע פיזי וללא כיול מוקדם | הטכנולוגיה שואפת לשנות את תחום הנגישות עבור אנשים עם מוגבלות מוטורית, ופותחת דלת לאינטגרציה מלאה במערכות מציאות רבודה (טכנולוגיה)