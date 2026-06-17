תערוכת הביטחון Eurosatory 2026, הנערכת השבוע בפריז, הפכה לבמה מרכזית להצגת הדור הבא של מערכות הלחימה הבלתי מאוישות - ומילרם רובוטיקס האסטונית נמצאת בחזית. החברה מציגה שורת פלטפורמות רובוטיות מתקדמות, עם דגש על שילוב יכולות לחימה, הגנה מפני רחפנים (Counter-UAS), ושיתופי פעולה בינלאומיים שמטרתם לחזק את יכולות נאט"ו, בעיקר לאורך האגף המזרחי.

אחת ההכרזות הבולטות בתערוכה היא שיתוף הפעולה עם חברת Moog האמריקאית, במסגרתו נחשף רכב הקרב הרובוטי HAVOC בתצורת 8x8. הפלטפורמה החדשה משלבת את צריח ה-RIwP (Reconfigurable Integrated-Weapons Platform), המאפשר התאמה של מערכות נשק בהתאם למשימה. בין היתר, ניתן לשלב תותחים בקוטר בינוני, משגרי טילים, מערכות לוחמה אלקטרונית, ואף רחפן הקשור בסיב אופטי לצורך גילוי ואיכון מטרות מעבר לקו הראייה.

במקביל, מילרם מציגה מספר תצורות של פלטפורמת ה-THeMIS הוותיקה יותר, אשר צברה ניסיון מבצעי משמעותי מאז שנכנסה לשירות באוקראינה בשנת 2022. אחת הגרסאות משלבת את מערכת ה-Slinger של EOS - מערכת נגד רחפנים הכוללת תותח 30 מ"מ ותחמושת ייעודית ליירוט מטרות אוויריות קטנות, בטווח של למעלה מקילומטר. גרסה נוספת מצוידת בעמדת נשק כפולה מסוג Buria, שפותחה בשיתוף חברה אוקראינית, עם יכולת להתאים את הפלטפורמה לאיומים משתנים בשדה הקרב.

הדגש המרכזי של מילרם הוא יצירת "מערך רובוטי" מלא, שבו כלים בלתי מאוישים פועלים כחלק אינטגרלי מכוחות הקרקע. לשם כך פיתחה החברה את מערכת השליטה ARCOS, המאפשרת ניהול ותיאום בין פלטפורמות שונות, תוך שילוב במערכות פיקוד ובקרה של נאט"ו. הרעיון הוא לייצר שדה קרב שבו מערכות אוטונומיות מפחיתות סיכון ללוחמים, מאריכות את טווח הפעולה ומאפשרות תגובה מהירה לאיומים כמו רחפנים וטילים.

בנוסף, החברה מציגה שיתופי פעולה עם תעשיות נוספות, כולל שילוב טילי יירוט זולים נגד רחפנים שפותחו על ידי Frankenburg Technologies, וכן עבודה עם KNDS Mobility על פלטפורמות נוספות בתחום הרכב הקרבי הבלתי מאויש.

לדברי בכירים בחברה, הלקחים מהלחימה באוקראינה מדגישים את הצורך במערכות גמישות, מודולריות וזולות יחסית, שיכולות להתמודד עם איומים מתפתחים במהירות - ובעיקר עם השימוש ההולך וגובר ברחפנים בשדה הקרב המודרני.

תערוכת Eurosatory 2026 מתקיימת בין ה-15 ל-19 ביוני בפריז, וממשיכה לשמש מוקד מרכזי להצגת טכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות, כאשר הרובוטיקה והאוטונומיה תופסות בה מקום מרכזי יותר מאי פעם.