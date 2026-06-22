המשקפת החכמה ( צילום: יצרן )

עולם הצפרות והטיולים בטבע עומד בפני מהפכה טכנולוגית. חברת Swarovski Optik האוסטרית, הידועה בזכות האופטיקה היוקרתית שלה, השיקה את AX Visio, המשקפת הראשונה בעולם המשלבת בינה מלאכותית ישירות בתוך המכשיר עצמו.

המשקפת פותחה במשך כחמש שנים בשיתוף המעצב התעשייתי הנודע Marc Newson, שנחשב לאחד המעצבים המשפיעים בעולם ואף היה מעורב בעיצוב מוצרים עבור אפל וחברות יוקרה נוספות. הקסם האמיתי מתרחש בלחיצת כפתור. המשתמש מכוון את המשקפת אל ציפור או בעל חיים, והמערכת המובנית מנתחת את התמונה באמצעות מעבד ייעודי ובינה מלאכותית, ומזהה את המין בתוך שניות. המערכת מסוגלת לזהות יותר מ-9,000 מיני ציפורים וכן בעלי חיים נוספים, ללא צורך בחיבור לאינטרנט בזמן הזיהוי.

המשקפת ( צילום: יצרן )

מעבר לזיהוי, AX Visio כוללת מצלמת 13 מגה-פיקסל המאפשרת לצלם תמונות וסרטוני Full HD ישירות מהמשקפת. באמצעות אפליקציה ייעודית ניתן להעביר את החומרים לסמארטפון, לשתף אותם ואף לעדכן את יכולות הבינה המלאכותית של המכשיר.

אחת הפונקציות המסקרנות ביותר היא "Share Discoveries". כאשר משתמש מאתר בעל חיים נדיר, המשקפת מסמנת את מיקומו המדויק באמצעות GPS. משתמש אחר שמחזיק AX Visio יכול לקבל חצים על גבי התצוגה שינחו אותו ישירות אל הנקודה שבה נצפה בעל החיים.

המשקפת ( צילום: יצרן )

מבחינה אופטית מדובר במשקפת 10x32 מקצועית, עם הגדלה פי 10 ושדה ראייה רחב. סברובסקי מדגישה כי גם ללא רכיבי הבינה המלאכותית מדובר במוצר פרימיום ברמה הגבוהה ביותר.

אבל כל הטכנולוגיה הזאת מגיעה עם תג מחיר לא מבוטל. בעת השקתה נמכרה AX Visio בכ-4,600 אירו, שהם יותר מ-5,000 דולר, מה שהופך אותה לאחת המשקפות היקרות והמתקדמות שנמכרו אי פעם לציבור הרחב.

האם מדובר בגימיק יקר או בהצצה לעתיד עולם האופטיקה? בסברובסקי משוכנעים שמדובר בתחילתו של עידן חדש שבו משקפות לא רק רואות טוב יותר, אלא גם מבינות את מה שהן רואות.