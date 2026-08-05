כינוס מרכזי בשם "מטהרים את העיר 2" התקיים השבוע בטבריה בהשתתפות אלפי אברכים ותושבי העיר, בראשות חברי מועצת חכמי התורה, ראשי ישיבות ומשפיעים. הכינוס עסק בהתחזקות בקדושה ובשמירה מפני פגעי הטכנולוגיה המודרנית.

הגאון רבי יעקב יוסף ועקנין, ראש מוסדות "שערי דעת", שימש כמנחה האירוע ופתח במעמד באמירת פרקי תהילים להצלחת עולם התורה ולרפואת הגה"צ רבי חזקיהו דב הכהן קוק שליט"א.

הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים', נשא את הדברים הראשונים והרחיב על הצמיחה המרשימה של עולם התורה בטבריה בשנים האחרונות. בהתייחסו לסוגיות הציבוריות העומדות על הפרק, הזכיר מרן שליט"א את הוראתו של מרן הגראַי"ל שטיינמן זצ"ל בעת שהייתה פריצה בחילול שבת בעיר: "הגראַי"ל שטיינמן זצ"ל הורו להתחזק בפנים – והסכנה התפוגגה. כך גם כעת, מול הפרצות בצניעות, המענה הוא התחזקות פנימית". מרן שליט"א הזהיר במיוחד מפני הסכנות הטמונות בטכנולוגיה ובבינה המלאכותית, וכינה זאת "המלחמה האחרונה של הדור". בסיום דבריו הוביל את הקהל בקבלת עול מלכות שמיים.

המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן דיבר על הצורך בהקמת גדרים וסייגים בבית היהודי, ואמר: "כשיש מבול בחוץ, לא פותחים אפילו מקצת הדלת. ההדרדרות לא מגיעה בבת אחת כאריה שנושך, אלא כהכשה שקטה של נחש שזוחלת לאט לאט".

הרה"ג פנחס ארלנגר הזעיק על הבתים הנפגעים מחשיפה לרשת האינטרנט, והבהיר כי גם מי שמחזיק בהיתר לאינטרנט מסונן לצורכי פרנסה, אסור לו להקל ראש בגלישה לאתרי חדשות, קניות ובילוי.

הרה"ג רבי מנחם שטיין חתם את המעמד בדברים נוגעים ללב, כשסיפר סיפור אישי על בנו אוריה ז"ל, והדגיש את החובה להגן על שמירת העיניים והבית היהודי מכל קשר עם פגעי המסכים.