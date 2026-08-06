ניסוי טיל החץ ( צילום: משרד הביטחון של ישראל )

משרד הביטחון רשם אתמול (יום ג') הישג טכנולוגי משמעותי: ניסוי שיגור במערכת ההגנה האווירית 'חץ', שבוצע בשיתוף עם הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים. הניסוי, שהתקיים בשדה ניסויים במרכז הארץ, מסמן צעד חשוב בהתאמת המערכת לאיומים המתפתחים.

על פי הפרסומים, הניסוי התמקד בטכנולוגיות מתקדמות, ובכללן שילוב כלי בינה מלאכותית, יישום לקחים מבצעיים מהתקופה האחרונה ומעבר לשיטות ייצור אוטומטיות. צעדים אלו נועדו להבטיח את המשך פיתוח מערך ההגנה האווירי של המדינה.

מערכת הטילים Arrow ( צילום: משרד הביטחון הישראלי | חשבון רשמי )

שיתוף פעולה עם ארצות הברית תקלה במתקן: נוסעים תלויים הפוכים באוויר בבלי | 06.08.26 האדמו"ר מאוז'רוב בחתונה לאחר מחלתו בבלי | 06.08.26 הפיתוח והייצור מתנהלים בהובלת מנהלת 'חומה' במפא"ת שבמשרד הביטחון, בשיתוף חיל האוויר. התעשייה האווירית משמשת כקבלן ראשי, בסיוע חברות אלביט מערכות, תומר, רפאל וסטארק האמריקאית. הניסוי מתבצע במסגרת תוכנית עבודה רב-שנתית להבטחת עליונות ישראל בהגנה האווירית. מערכת ה'חץ' – הכוללת את המיירטים 'חץ 2' ו'חץ 3' ואת מכ"מי העל 'אורן ירוק' ו'אורן אדיר' – מהווה את השכבה העליונה במערך ההגנה הרב-שכבתי, לצד מערכות 'קלע דוד', 'כיפת ברזל' ו'אור איתן'. בשנים האחרונות הוכיחה המערכת יכולת מבצעית גבוהה כאשר יירטה איומים בליסטיים מאיראן ומתימן מחוץ לאטמוספירה.

עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית - צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית | צילום: צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:39

שר הביטחון כ"ץ: "הוכחה לעוצמה טכנולוגית"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שיבח את ההישג והדגיש כי מדובר בהוכחה נוספת לעוצמתה הטכנולוגית של מערכת הביטחון והתעשיות המקומיות. השר הבהיר כי המדינה ממשיכה להשקיע בשדרוג ההגנה ובחיזוק יכולות ההתקפה, תוך שמירה על העליונות הצבאית של ישראל.

מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, הוסיף כי הפעילות מתנהלת במתכונת חירום שנועדה להאיץ את קצב הייצור ולמלא את מלאי המיירטים. צעד זה מבטיח את עצמאותה החימושית של ישראל ואת יכולתה להתמודד עם איומים מתמשכים.

שר הביטחון עם המספרים ( צילום: משרד הביטחון )

התעשייה האווירית: "צוהר לדור העתיד"

בכירי התעשייה האווירית, יו"ר הדירקטוריון בועז לוי והמנכ"ל גיא בר לב, ציינו כי הניסוי פתח צוהר לבחינת המערכת מול איומים מורכבים ואסף מידע קריטי לפיתוח דור העתיד של ההגנה האווירית. השניים הדגישו את השותפות האסטרטגית עם ארצות הברית, המאפשרת את הפיתוח המתמיד של המערכת.

ראש מפא"ת, דני גולד, וראש מנהלת 'חומה', משה פתאל, סיכמו כי מדובר באבן דרך בהצטיידות צה"ל ובביצור ההגנה של ישראל לשנים הבאות. הניסוי מצטרף להישגים נוספים של התעשייה הביטחונית הישראלית, שרשמה לאחרונה שיא בייצוא ביטחוני בהיקף של מעל 19 מיליארד דולר.

יצוין כי מערכת 'חץ' זכתה להכרה בינלאומית רחבה, וגרמניה רכשה אותה במסגרת עסקה היסטורית הנחשבת לגדולה ביותר בתולדות הייצוא הביטחוני הישראלי. הצלחת המערכת במבצעים אמיתיים מול איומים איראניים ותימניים הפכה אותה למבוקשת בקרב מדינות נאט"ו ובעלות ברית נוספות של ישראל.