יפן נפרדת ממסוקי האפאצ'י ומשקיעה עשרות מיליוני דולרים ברכש כטמ"מים מתקדמים. ה"הרון MK-2" של התעשייה האווירית מסתמן כמועמד המוביל בדו-קרב מול הטורקים, עם יכולת שהייה דמיונית באוויר וטכנולוגיית תקיפה שוברת שוויון (בעולם)
שיתוף הפעולה הביטחוני בין ירושלים לרבאט עולה שלב: מערכת ההגנה הרב-שכבתית BARAK MX נפרסה במוקדים אסטרטגיים בממלכה • ממענה לכטמ"מים ועד בלימת טילים בליסטיים בטווח של 150 ק"מ • במקביל: מפעל כטמ"מים ישראלי הוקם על אדמת מרוקו (בעולם)
המפעל החדש, של חברת-הבת מבית התעשייה האווירית של ישראל, הופך את מרוקו ליצרנית היחידה בצפון אפריקה של מערכות SPYX • הפרויקט כולל העברת טכנולוגיה למהנדסים מקומיים כחלק משדרוג צבאי שישפיע על האזור (בעולם)
גלעד ארדן יצא בחריפות נגד התנהלות שר הביטחון ישראל כ"ץ, לאחר שהאחרון סירב למנותו לתפקיד הבכיר בתעשייה הביטחונית | "באתי להתריע שאת שר הביטחון מעניין יותר הביטחון הפוליטי שלו מאשר ביטחון המדינה" (פוליטי)
משלחת ביטחונית ישראלית נחתה בדרום קוריאה לתערוכת ADEX 2025, אחת מתערוכות התעופה והביטחון הגדולות באסיה. הביתן הלאומי, מציג את מיטב הפיתוחים של התעשיות הביטחוניות הישראליות – התעשייה האווירית, רפאל, אלביט מערכות ויצרניות נוספות, במטרה לחזק את קשרי הסחר והשת"פ הביטחוני בעולם (ביטחון, טכנולוגיה)
התעשייה האווירית ישראל ו-L3Harris הודיעו היום על שותפות שתכלול פיתוח מחשב משימה ייעודי, אינטגרציית מערכות ישראליות וניסויי טיסה מבצעיים - המטרה: פלטפורמה קלה, זולה ובעלת טווח שהייה ארוך למשימות תצפית ותקיפה בסביבה מאתגרת (טכנולוגיה, צבא)
בתזמון מופלא, ביקר זקן חברי מועצת
הרבנות הראשית הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן במתקן התעשייה האווירית, שעות ספורות לפני התקיפה בקטאר| הגרי"ד שביקר במקום להכין את לב העובדים לקראת הימים הנוראים, חזקם ועודדם מתוך דברי אמונה וביטחון (חרדים - חדשות)
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, כינס את מנכ"לי ארבע התעשיות הגדולות לדיון הערכת מצב והפקת לקחים בעקבות מבצע 'עם כלביא' | בדיון הוא אמר כי "אנחנו מזהים את הניסיונות של איראן להשתקם ולצאת למאמץ בניין כוח חובק עולם" (צבא)
פקיסטן והודו המשיכו גם הלילה בחילופי מהלומות כבדים, כתוצאה מכך נהרגו בסך הכל 47 בני אדם משני הצדדים, כולל אזרחים, נשים וילדים | המהלומות כללו ירי טילים, ארטילריה וכטבמי"ם, כולל כלי טיס מתאבדים ישראליים לפי טענת פקיסטן (בעולם)