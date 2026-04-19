אימונים צבא יפן ( צילום: צבא יפן | חשבון רשמי )

בצעד אסטרטגי חסר תקדים, ממשלת יפן מתכוננת לשנות את פני הביטחון האווירי שלה באמצעות השקעה של כ-70 מיליון דולר ברכישת כטמ"מים חמושים מתקדמים. המהלך מסמן מעבר מהותי ממסוקי הקרב המסורתיים למערכות בלתי מאוישות, כאשר במרכז הזירה ניצב דו-קרב טכנולוגי בין התעשייה הביטחונית הישראלית לבין השאיפות הטורקיות לחדור לשוק האסייתי.

על פי דיווחים בינלאומיים, ה-Heron MK-2 מתוצרת התעשייה האווירית לישראל הוא כרגע המועמד המועדף על הגנרלים ביפן. מדובר במערכת טכנולוגית מתקדמת המסוגלת לשהות באוויר 45 שעות ברציפות - כמעט יומיים שלמים של איסוף מודיעין ותקיפה ללא הפסקה. שיתוף הפעולה כבר החל בשטח, כאשר ה"הרון" נצפה בטיסות מבחן בניהול תאגיד "קווסאקי" המקומי, תוך שהוא מפגין יכולות לחימה אלקטרונית שמשאירות את המתחרים מאחור.

הרון MK2 ( צילום: התעשייה האווירית הישראלית @ILAerospaceIAI )