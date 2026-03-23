חברות מפולין ומספרד חשפו את ה-"ZEUS", פלטפורמה אווירית מהפכנית המסוגלת להמריא ולנחות אנכית מכל תנאי שטח. עם יכולת שהייה של יממה שלמה באוויר ומערכת ניווט חסינה לשיבושים, הוא מסתמן כפתרון האידיאלי למשימות איסוף מודיעין באזורים מבודדים | "הגשר בין הכלים הקטנים למערכות הענק" (תקיפה והגנה)
דרמה בבסיסי חיל האוויר הצרפתי במזרח התיכון: מלאי טילי האוויר-אוויר המתקדמים הולך ואוזל בעקבות קצב יירוטים חסר תקדים של כטמ"מים איראניים. בפריז הכריזו על מצב חירום תעשייתי מחשש לקריסת המערך ההגנתי באיחוד האמירויות (תקיפה והגנה)
טורקיה הדהימה את עולם הביטחון בניסוי יירוט אוויר-אוויר היסטורי. כטמ"מ ה-'AKINCI' שיגר חימוש משוטט מתקדם והשמיד כלי טיס עוין בפגיעה ישירה. היכולת החדשה מאפשרת ליירט כטמ"מים מתאבדים וטילי שיוט ללא צורך במטוסי קרב מאוישים בשינוי מאזן הכוחות באזור (בעולם)
מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026 (העולם הערבי)
גורמי מודיעין מעריכים: ברית המיליארד של ארדואן וקטאר היא רק יריית הפתיחה. הציר החדש מתכנן להקים קווי ייצור חשאיים לכלי שיט אוטונומיים ש"ינעלו" את המפרץ – מהלך שעלול לדחוק את רגלי המערב ולשנות את מפת האיומים הימית לנצח | כל הפרטים בפנים (בעולם)
צבא הודו חושף את ה-MAPSS: כלי טיס חשמלי המבוסס על טכנולוגיה סולארית, המסוגל לשהות באוויר יממה שלמה ללא הפסקה • בזמן שמעצמות העולם נאבקות על עליונות אווירית, ניו-דלהי מציגה פתרון חמקני שפועל מתחת לרדאר התרמי של האויב • מה הקשר למלחמה באוקראינה ואיך זה ישפיע על הגבול עם סין? (צבא, בעולם)
הכטמ"ם החמקן החדש CH-7 השלים טיסת בכורה מוצלחת. הכלי, הבנוי בתצורת "כנף מעופפת" חסרת תקדים, מיועד לריגול אווירי בגובה קיצוני. עם יכולת שהייה של 16 שעות רצופות וגובה טיסה של 18 קילומטר, בייג'ינג מציבה סטנדרט חדש לעידן החמקנות (צבא, בעולם)
תרגיל "מגן שמיים" הבינלאומי שנערך בכווית חשף את ההתאמה המהירה של מסוקי ה"אפאצ'י" לאיום המזל"טים והרחפנים. הצוותים תרגלו יירוט כלי טיס בלתי מאוישים באמצעות חיישנים, מכ"ם וציוד אלקטרו-מגנטי קיימים, והוכיחו כי המסוק הוותיק יכול לשמש כממסר מודיעין מכריע ברשת הקרב הממוחשבת החדשה (בעולם)
הקצין א', מפעיל הכטב"מ שחיסל את המחבל ראאד סעד התראיין ל'ynet' לאחר ביצוע החיסול המוצלח | הוא תיאר את ההשתלשלות דקה אחר דקה, מהרגעים בהם היה עסוק במשימה בה נפצעו לוחמים, ועד שקיבל את פקודת ה"פעל" שסיימה את חייו של המחבל (חדשות)
הכטמ"מ, בעל מראה דמוי מסוק 'צ'ינוק' אמריקני, מיועד לתמיכה בכוחות מיוחדים ובסיוע הומניטרי מרוחק. הוא מגיע לטווח פעולה של 600 ק"מ, מסוגל לפנות 6 פצועים, ונבנה מחומרים עמידים בפני חלודה ואבק (בעולם, טכנולוגיה)
אוקראינה מתמודדת עם מתקפות כטמ"מים איראניים מסוג SHAHED בהיקפים הולכים וגדלים.
זלנסקי הזהיר כי "ליירט מאות ביום זה אתגר אחר לגמרי" – והורה על שינוי טקטיקות.
כוחות ההגנה מפעילים מטוסים, מסוקים וכלים אוטונומיים ליירוט האיום החדש משמי איראן (בעולם)