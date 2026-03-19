המלכוד היקר: למה לצרפת נגמרים הטילים במפרץ?

כוח המשימה הצרפתי הפועל מבסיס אל-דאפרה באיחוד האמירויות ניצב בפני שוקת שבורה. על פי דיווחים ב-LA TRIBUNE הצרפתי, הפעילות האינטנסיבית של מטוסי ה"ראפאל" נגד עשרות איומים מוסקים וכלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת איראן, הובילה לדלדול מסוכן במלאי הטילים המדויקים מסוג MICA. המצב כה חמור, ששר ההגנה הצרפתי, סבסטיאן לקורני, כינס ישיבת חירום עם ראשי תאגיד MBDA בדרישה להאיץ את קווי הייצור באופן מיידי.

המלכוד הלוגיסטי: טילים במיליונים מול כטמ"מים בגרושים

המשבר הנוכחי חושף את נקודת התורפה של המערב במלחמה האסימטרית: מטוסי הקרב הצרפתיים נאלצים להשתמש בחימוש יקר ומתוחכם כדי לבלום נחילי כטמ"מים זולים. בעוד מלאי הטילים המודרניים מצטמצם, מתברר כי חימוש ישן יותר שהיה יכול לספק מענה, הועבר לידי צבא אוקראינה – מה שהותיר את חיל האוויר הצרפתי תלוי בלעדית במלאי המצומצם והיקר.

שינוי אסטרטגי: האם הראפאל יצויד ב"נשק זול"?

בעקבות המשבר, התעשייה הביטחונית בצרפת בוחנת כעת פתרונות חימוש חלופיים. התכנון המסתמן: ציוד מטוסי הראפאל ברקטות מונחות קלות וזולות, שנועדו ספציפית לציד כטמ"מים, כדי לשמר את טילי ה-MICA למשימות קריטיות של עליונות אווירית. עד שזה יקרה, פריז נאלצת לבצע הערכה מחדש של כל שרשרת האספקה שלה כדי למנוע מצב שבו בעלת בריתה המרכזית במפרץ תישאר ללא הגנה אווירית.