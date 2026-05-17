אבל כבד ירד על עולם התורה ובקרב יהדות צרפת עם הגעת הבשורה המרה במוצאי שבת קודש על הסתלקותה לבית עולמה, בשיבה טובה ובשם טוב, של הרבנית הצדקנית מרת רבקה רוטנמר ע"ה.

המנוחה הדגולה הייתה אשת חבר להגה"צ רבי אליהו יהודה רוטנמר זצ"ל, ויד ימינו של עמוד התורה בצרפת הגה"צ רבי גרשון ליבמן זצ"ל. במשך עשרות שנים מסרה את נפשה כפשוטו ממש, והייתה אמא רחמנייה ומסורה למאות יתומים, פליטי שואה ובחורי ישיבות "אור יוסף" נובהרדוק.

הרבנית נולדה בצרפת למשפחה מפוארת המיוחסת לגדולי עולם, כנינתו של רשכבה"ג הגאון רבי חיים פלאג'י זצוק"ל (דרך בנו רבי יוסף) ונכדת הגה"צ רבי משה ברקי זצ"ל. כנערה צעירה בת 12 חוותה את אימת המלחמה כשנאלצה לענוד את הטלאי הצהוב והסתתרה בדרום צרפת עם אמה ואחיה. אביה הקדוש הי"ד נלקח למחנות, גורש באקציה האחרונה לאושוויץ ונרצח על קידוש השם בערב שמחת תורה תש"ג (1942).

לאחר המלחמה החל פרק בניית עולם התורה, כשהיא לומדת בסמינר בגייטסהד שנוסד בהשראת המשגיח מרן הגרא"א דסלר זצ"ל. כדי לכלכל את עצמה עבדה בכביסה אצל אנשים, אך את בגדיהם של בחורי הישיבה כיבסה תמיד חינם אין כסף, תוך שהיא מבטיחה כי הכסף הראשון שתרוויח יוקדש לקניית מכונת כביסה לבחורים.

מרן הגר"א דסלר זצ"ל, שהכיר בצדקנותה, שידך בינה לבין הבחור החשוב, מבחירי ישיבת גייטסהד – רבי אליהו יהודה רוטנמר זצ"ל. מיד בימי השבע ברכות יצאו לשליחות במרוקו, שם הקים בעלה יחד עם חכמי המקום את רשת "אוצר התורה", ובביתם פתחו את הלב וטיפלו במשך שנה וחצי בתלמיד חכם עיוור. בהמשך חזרו לצרפת, שם עבד בעלה כמהנדס בכיר בוגר הסורבון ועסק בשיקום גשרים שהופצצו על ידי הנאצים.

המהפך הרוחני של צרפת התחיל בוותרנות מדהימה של המנוחה. בעת מגוריהם בפריז, רכש עבורה בעלה מכונת כביסה – מוצר יקר המציאות באותם ימים. הרבנית סירבה להשתמש בה לביתה וביקשה מבעלה לקחת ולתרום אותה לישיבה ששכנה על גבול גרמניה.

שם פגש בעלה את הגה"צ רבי גרשון ליבמן זצ"ל, שהציג בפניו את הצורך הבוער בהצלת ילדי המהגרים מצפון אפריקה ושארית הפליטה.

בעקבות הפגישה עזב בעלה את מקצוע ההנדסה, והשניים הקימו יחד רשת אדירה של למעלה מ-40 מוסדות תורה וחינוך "אור יוסף" ו"בית יוסף" בכל העולם.

רבי אליהו יהודה, שהיה תלמיד חכם עצום ובעל מסירות נפש רבה, הקדיש את כל זמנו ומרצו למניעת עזיבת התורה והתבוללות בקרב הילדים שהיגרו מצפון אפריקה. הוא נהג לנסוע תכופות לאלג'יר ולמוקדים נוספים, שם היה שוהה פרקי זמן ממושכים של שבעה עד שמונה חודשים רצופים, כדי לאסוף ילדים במו ידיו ולהביאם ללמוד בישיבות.

בזמן שבעלה נעדר מהבית לתקופות ארוכות אלו למען הצלת נשמות ישראל, נשארה הרבנית רבקה לבדה בגבורה, ניהלה את עול הבית וטיפלה בילדיהם הקטנים במסירות אין קץ. בזכות אותה פעילות ויוזמה כבירה, עולם התורה בצרפת כיום מורכב ברובו הגדול מתלמידיו של בעלה ומהאנשים שהביא באותם ימים ללמוד בישיבה.

המנוחה זכתה לראות בחייה שכר טוב בעמלה, וראתה דורות ישרים ומבורכים, בני ובנות עלייה, מרביצי תורה ואנשי חינוך המפארים את כותלי המזרח בארץ ובתפוצות.

היא הותירה אחריה שבט מפואר של 15 ילדים, למעלה מ-100 נכדים, ומאות נינים ובני נינים ההולכים בדרך התורה והיראה. תנצב"ה.

ההלוויה תצא בשעה 12:30 שעון צרפת מהיישוב היהודי בו חיה - ארמונטייר, שם ישאו הספדים.

לאחר מכן הארון יעשה את דרכו לארץ הקודש ועל מועד ההלוייה תצא הודעה.