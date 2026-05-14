סיפור מרתק ובלתי שגרתי חשף החזן והפייטן הבינלאומי יחיאל נהרי, כשגילה כי בילדותו נהג להתחפש לערבי ולהסתנן למסגדים כדי ללמוד את סודות המקאמים והחזנות מפי המואזינים עצמם.

במהלך סיור שערך בירושלים, סיפר נהרי על התקופה המיוחדת בחייו: "כשהייתי ילד התחפשתי לערבי והייתי הולך למסגדים, נכנס פנימה יושב איתם ועושה כאילו אני מתפלל, אבל בעצם הייתי מקשיב למואזין, לקריאות וללחנים שלהם".

"קינאתי בתפילה שלהם"

נהרי הסביר את המניע שעמד מאחורי המהלך הנועז: "הייתי רוצה להבין איך הם מוציאים את הגרון, איך הם מגיעים לרמות האלה של הרגש והדיוק במקאמים". לדבריו, הוא התרשם עמוקות מהדבקות שראה במסגדים: "אני אומר לכם את האמת, קינאתי בתפילה ובדבקות שלהם, הייתי רואה אנשים שפשוט נשפכים בתפילה".

החזן תיאר את המחשבות שעלו בליבו באותם רגעים: "אמרתי לעצמי: 'למה לנו אין את זה? למה אנחנו לא יכולים לקחת את העוצמות האלו ולהכניס אותן לתוך בתי הכנסת שלנו, לתוך הפיוטים שלנו?'".

הבסיס למצוינות

נהרי ייחס חשיבות רבה לתקופה זו בהתפתחותו המוזיקלית: "הלימוד הזה שהשגתי שם במסגדים, בשיחות איתם, בשמיעה ישירה של הקולות הכי אותנטיים - זה מה שבנה אותי ונתן לי את היכולת להבין את המקאם, לא רק כסטטיסטיקה של תווים אלא כנשמה".

החזן סיכם את חווייתו במילים מרגשות: "הבנתי שמוזיקה היא שפה ואם אתה רוצה לדבר אותה נכון, אתה חייב לחיות אותה איפה שהיא נולדה".