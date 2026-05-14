בהמשך לבשורה הקשה שירדה אמש (רביעי) בחצות הלילה על עולם החסידות, עם הסתלקותה לשמי מרום בדמי ימיה של הרבנית הצדקנית מרת רחל רוזנבוים ע"ה, אשת חבר להאדמו"ר ממעז'בוז, ייצא היום מסע ההלוויה בשעה 12:00 בצהריים מביתה שברחוב רמח"ל 3, פתח תקווה.

זהו הבית שממנו הקרינה המנוחה, יחד עם בעלה האדמו"ר, אורה ושמחה על מאות חסידים ובעיקר על רבבות שבורי לב שזכו לעידוד ותמיכה לאורך השנים.

הלוויה תצא מפתח תקווה ותעבור דרך בית המדרש ראחוב, ברחוב ברקאי 20 ברמת גן, בדרכה לבית החיים ויז'ניץ בבני ברק. שם תיטמן בחלקת בית ראחוב, סמוך לאוהל זקנה, האדמו"ר מראחוב זצ"ל.

צוואתה הרוחנית: "המשיכו בתהילים"

בעלה, יבלחט:א האדמו"ר ממעז'בוז, שלא מש ממיטתה לאורך כל שנות חוליה ובפרט בתקופה האחרונה, העביר מסר מיוחד לאלפי האוהדים והמעריצים בכל קצווי תבל: לבקשתה המפורשת של הרבנית ע"ה, מתבקש הציבור להמשיך באמירת פרקי תהילים לעילוי נשמתה עד לאחר הקבורה. השם לעילוי נשמה: מרת רחל בת מתתיהו ע"ה.

"קבלות טובות" לעילוי נשמתה

במהלך התקופה האחרונה התגייסו המוני חסידים לקבלות טובות לרפואתה – משמירת עיניים ולימוד יומי ועד זהירות בלשון הרע וכיבוד הורים. כעת, עם הסתלקותה, קוראים בחסידות ובפקודת הקודש של האדמו"ר להמשיך ולהתחזק בקבלות אלו, כזכות נצחית לנשמתה של האישה הצדקנית, בת גדולים וקדושים, שחייה הקצרים היו קודש לעזרה ולעידוד הזולת.

זמני ניחום אבלים

האדמו"ר ממעז'בוז ובני המשפחה הכבודה ישבו שבעה באוהל האבלים בחצר בית מדרשו ברחוב רמח"ל בפתח תקווה.

זמני ניחום אבלים: ערב שבת קודש: עד השעה 14:00. מוצאי שבת קודש: מהשעה 21:00 ועד 24:00. ימי ראשון, שני ושלישי: בין השעות 17:00 ועד 22:00 בלבד.

סדרי התפילות: שחרית: בשעה 9:00 בבוקר, בהיכל בית המדרש. מנחה: בשעה 19:15. ערבית: בשעה 20:00, באוהל האבלים בחצר בית המדרש.