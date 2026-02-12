המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הגאון הצדיק רבי אביעזר אשר זליג שפירא זצ"ל, משגיח ישיבת 'קול תורה' לצעירים והאדמו"ר מדרהוביץ', שהלך לעולמו בגיל 81 • במהלך הלוויה הוכרז על הכתרת בנו, הגאון רבי מיכאל שלום שפירא, לממשיך דרכו בקודש • ראשי ישיבת 'קול תורה' ספדו לו בדמעות: "העמיד דורות של בני תורה" | סיקור דומע ותיעוד (חרדים)
המונים ליוו הבוקר את סגן הדר גולדין למנוחות, לאחר שהושב לישראל בתחילת השבוע, אחרי 4,118 ימים שהוחזק בשבי חמאס | "כִּי דַם עֲבָדָיו יִקּוֹם" | האב שמחה גולדין בדברי ההספד: בסידורו של הדר - הוא נשא תמיד את התפילה 'אדרבה' 'שנראה כל אחד את מעלת חברו ולא חסרונם' (חדשות בארץ)
במהלך הלוויית בנו בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, האשים אביו של איתי חן הי"ד - "הפוליטיקאים שלנו גם נתנו לחמאס מוטיבציה לתקוף כי הם לא רצו להקשיב למפקדי הצבא שבאו ואמרו להם שסכנה בפתח למדינת ישראל וצריך לאחד את השורות ולהוריד את גובה הלהבות בשיח הציבורי" (בארץ)
תיעוד דומע: אבלים וחפויי ראש ליוו המונים שבוע שעבר למנוחת עולמים את הרה"ג רבי מנחם בן ציון גרוסמן זצ"ל, מחשובי המשפיעים בקהילות חב"ד, ואחיו הגדול של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | בהלוויה השתתפו בני משפחתו הרבנים החשובים והדגולים, לצד האדמו"ר מפינסק קרלין ועוד רבנים רומי מעלה (חרדים)
קולות בכי וזעקות שבר מילאו את האוויר אמש, במסע הלוויה קורע הלב של ראש ישיבות 'לב אליהו', הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל. אלפים ליוו את הצדיק למנוחות, והמומים מהאבידה הגדולה, פרצו בבכי עם דברי ההספד המרטיטים של הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, שזעק בכאב עמוק ובלב שבור, מעומק נשמתו: "רבי יעקב, אתה השליח ציבור של עולם התורה, תתפלל על בני הישיבות!" דברים אלו, שנאמרו בקול רועד ובזעקה צלולה, היכו בלבבות האלפים שהתכנסו לחלוק כבוד אחרון | צפו בתיעוד (חרדים)
רחובות בני ברק הושחרו מאדם, אבלים וחפויי ראש ליוו אלפי תושבי העיר את הקדוש הרב אלטר ישראל הכהן מצנר הי"ד, שנרצח הבוקר בפיגוע הטרור בירושלים | מסע הלוויה, שהחל מבית הוריו ברחוב רבן גמליאל בעיר, הפך למחזה מצמרר של כאב ושכול, כאשר המוני ישראל התקשו לעצור את הדמעות | תיעוד דומע (חרדים)
אבלים וחפויי ראש, ליוו אמש אלפים למנוחות את ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל • במסע ההלוויה בבני ברק ובירושלים השתתפו גדולי ישראל שהספידוהו כהלכה, כמו כן, נשמעו דברי הספד בשידור חי מגדולי ישראל מעבר לים • צפו בתיעוד ענק (חרדים)
מאות השתתפו לפני שעה קלה במסע ההלוויה של המוזיקאי החב"די הנודע ר' אבי פיאמנטה ז"ל שנפטר בעש"ק בניו יורק | ארונו עבר בחזית מרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק, ארה"ב, בדרך לקבורה באה"ק | מסע ההלוויה בארה"ק ייצא מחר יום שני, מביתו רחוב לוח היום יום 2 כפר חב"ד, בשעה 13 בצהרים בדרכה להר הזיתים בירושלים (חרדים)
במסע לוויה קורע לב, ליוו אלפים למנוחת עולמים את הגאון רבי ישראל סוקל זצ"ל, מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' | בהיכל הישיבה הספדו רבני וראשי הישיבה, ואחר מכן המשיך מסע ההלוויה עד בית העלמין בפאתי העיר, שם נטמן לקול בוכים (חרדים)
לוחם השריון צבי פלדמן ז"ל, שנפל במלחמת לבנון הראשונה והושב לישראל לאחר 43 שנים, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחולון | חברו אל"מ מיכאלי ספד לו: "זה מעגל משפחתי ולאומי שנסגר, זה המסר של צה"ל ושל המדינה ללוחמיה" | ענת אחותו: "לא אשכח איך אמא רצה אחריך ושאלה: "באיזו שבת?", ואתה ענית: "אני לא יודע באיזו שבת אשוב" (חדשות)
אבלים וחפויי ראש ליוו היום אלפים מישראל את הגה"צ רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'נווה ציון' | במסע ההלוויה שיצאה מביהמ"ד 'נווה יצחק' ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק, הספידוהו גדולי הדור, כשהם מבכים מרה על שריפת בית ה' | צפו בתיעוד ענק ממסע ההלוויה בבני ברק, מעדשת מצלמתו של שוקי לרר (חרדים)
אבל כבד בעיה"ק ירושלים, בשעה האחרונה הלך אל בית עולמו הגאון הרב ישראל יפרח זצ"ל, רב קהילת מגן אברהם קרית צאנז, אשר שימש כאב"ד בית הדין הרבני באשקלון ובירושלים, והוא בן 81 בפטירתו | מסע ההלוויה הערב בירושלים (דיין האמת)
הרבנית הצדקנית מרת עטל גשטטנר ע"ה, א"ח הגאון האדיר רבי נתן גשטטנר זצ"ל, הובאה למנוחות בבני ברק | בניה וחתניה ספדו לה על פועלה למען המוסדות ומסירותה לתורה | אמש התקיימה שמחת נישואי נינתה תחי' באולמי הדקל כך שבעוד שבקצה אחד של רחוב עזרא נערכה שמחת החתונה, בקצהו השני של הרחוב ליוו המונים את הסבתא הרבנית הצדקנית למנוחות (חרדים)