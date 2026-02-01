יפן נפרדת ממסוקי האפאצ'י ומשקיעה עשרות מיליוני דולרים ברכש כטמ"מים מתקדמים. ה"הרון MK-2" של התעשייה האווירית מסתמן כמועמד המוביל בדו-קרב מול הטורקים, עם יכולת שהייה דמיונית באוויר וטכנולוגיית תקיפה שוברת שוויון (בעולם)
מהפכה בשמי בריטניה: צבא הממלכה חושף את פרויקט NYX – "צבא רפאים" של רחפנים אוטונומיים המופעלים בבינה מלאכותית שיפעלו לצד מסוקי האפאצ'י. שבע ענקיות נשק, בהן לוקהיד מרטין ו-BAE, כבר נאבקות על חוזה המיליארדים לייצור נחיל הרחפנים הקטלני שישנה את פני שדה הקרב המודרני (בעולם)
תרגיל "מגן שמיים" הבינלאומי שנערך בכווית חשף את ההתאמה המהירה של מסוקי ה"אפאצ'י" לאיום המזל"טים והרחפנים. הצוותים תרגלו יירוט כלי טיס בלתי מאוישים באמצעות חיישנים, מכ"ם וציוד אלקטרו-מגנטי קיימים, והוכיחו כי המסוק הוותיק יכול לשמש כממסר מודיעין מכריע ברשת הקרב הממוחשבת החדשה (בעולם)
משרד הביטחון חתם על עסקה בהיקף של כ-200 מיליון שקלים עם "אלביט מערכות" לרכישת מערכות הגנה חדשניות עבור מסוקי הקרב של חיל האוויר | בין היתר ישולבו במסוקים מערכות מתקדמות המאפשרות זיהוי מדויק של מגוון רחב של איומים (חדשות, ביטחון)