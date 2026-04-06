טכנולוגיית מעקב זעירה מאפשרת למדענים לעקוב בזמן אמת אחר מסעם האביבי של המונרכים אל הצפון, בעזרת בלוטות' מהטלפונים של נהגים ואזרחים, ומספקת הצצה חסרת תקדים לדפוסי הנדידה ולשינויי האקלים המשפיעים עליה (בעולם)
לאחר כמעט שני עשורים של מחקר ושימור בינלאומי - חוקרים החזירו עשרות צבים ענקיים לאי הגלפגוס פלוריאנה, שנכחדו ממנו במאה ה־19 | הפרויקט האדיר משלב נתוני לווין של נאס״א, גנטיקה עתיקה ותמיכה קהילתית מקומית - בניסיון להשיב את המערכת האקולוגית לקדמותה (בעולם)
מחקר חדש חושף כי הזיפים שעל חדק הפיל אינם סתם שערות - אלא מערכת חישה מתוחכמת בעלת מבנה ייחודי לחלוטין בעולם החי | החוקרים מצאו כי המבנה ההנדסי של כל זיף מאפשר לפילים לחוש ולבצע פעולות עדינות במיוחד, ומציע השראה מפתיעה לעולם הרובוטיקה והחישה הביו-מכאנית (טכנולוגיה)
מין נדיר שנחשב כמעט נכחד אותר מחדש בדרום תאילנד - במסגרת הסקר הרחב ביותר שבוצע אי פעם עבורו | החוקרים מדווחים על סימני רבייה טבעית, אך מזהירים כי הרס בתי גידול ובידוד גיאוגרפי ממשיכים לאיים על הישרדותו (מעניין, עולם החי)
בלב המדבר הנידח בוערת להבה כבר למעלה מחמישה עשורים. המקום, שזכה לכינוי המצמרר "שערי הגיהנום", הוא מכתש הגז בדרווזה שבטורקמניסטן | פלא גיאולוגי עוצר נשימה שהפך לאטרקציה התיירותית המובילה במדינה | ומי מעז להיכנס אל תוך הלוע הבוער ולחיות שם את חייו? (מעניין, בעולם)
במשך שנים מדענים שוברו את הראש: מהו הסוד הכמוס שגורם לנשרים להופיע לפתע ולרחף במעגלים כאילו גילו אוצר? תופעה מסתורית, שחוזרת שוב ושוב ברחבי העולם, הובילה לתגלית מדהימה על אחד מחושי החיות החדים ביותר בטבע (עולם החי, מעניין)
ניו זילנד קראה לציבור לסייע באיתור קינים של הצרעה האסייתית צהובת-הרגליים, מין שהתחיל לפלוש למדינה לאחרונה | ניו זילנד מפעילה מדיניות מחמירה בנוגע לייבוא חרקים ומזיקים, כדי לשמור על האיזון העדין של המערכת האקולוגית המקומית | עד כה פלשו כעשרים מלכות צרעה למדינה (בעולם)
צלופח הסרט הכחול הוא דג הידוע ביופיו המרהיב והייחודי | סנפיר הגב הארוך והרציף שמתחיל מיד אחרי הראש ונמשך עד הזנב, מעניק לו מראה אלגנטי ותזזיתי במיוחד | הוא מתאפיין בצבעים מרהיבים המשתנים במהלך חייו (מעניין)
שלושה ילדים שנעקצו ע"י עקרבים באזורים שונים צפון פונו ע"י הוריהם למיון ילדים בבית החולים רמב"ם בחיפה ב-24 שעות האחרונות | בכל שלושת המקרים לא נדרש טיפול מיוחד בילדים מעבר להשגחה, והם שוחררו לבתיהם (בארץ)
שילוב של צמחים, פרחים ואלמנטים טבעיים במרחב הביתי אינו רק עניין אסתטי – מחקרים מוכיחים כי חשיפה ליופי הטבעי במרחב האישי משפיעה לטובה על רמות הלחץ, מצב הרוח, היצירתיות ואף הבריאות הפיזית | נסקור את היתרונות הפסיכולוגיים, הבריאותיים והעיצוביים של החזרת הירוק לחיינו, בעידן של ניכור אורבני וטכנולוגיה מתגברת (בריאות)