מחזה יוצא דופן התרחש השבוע בוורשה שבפולין, כאשר כשלושים רובוטים התייצבו מול משרד הדיגיטל הממשלתי ו"הפגינו" בדרישה להחמיר את הפיקוח על הבינה המלאכותית ועל השימוש ההולך וגובר ברובוטים בשוק התעסוקה.

הרובוטים, שביניהם דמויי אדם ורובוטים בעלי ארבע רגליים, צעדו במעגלים, הניפו דגלים והשמיעו באמצעות מערכות קול סיסמאות הקוראות להגן על מקומות העבודה ולפעול במהירות להסדרת התחום. בין הקריאות שהושמעו: "הגנו על מקומות העבודה" ו"אל תחכו, הסדירו". המחאה, שהתקיימה ב־7 בספטמבר, אורגנה על ידי יוזמה בשם "דמוקרטיזם", המבקשת לעורר שיח ציבורי על ההשפעה של הבינה המלאכותית והרובוטיקה על שוק התעסוקה. לדברי המארגנים, המטרה אינה להילחם בטכנולוגיה עצמה, אלא להמחיש עד כמה ההתפתחות שלה כבר הפכה למציאות ולדרוש שהרגולציה תתקדם במקביל. אחד הרובוטים שהשתתפו באירוע, רובוט דמוי אדם, אף "שוחח" עם עיתונאים והסביר כי עצם נוכחותם של הרובוטים ברחוב נועדה להראות שהטכנולוגיה כבר כאן. מארגן המחאה, גרגוז' קוליש, הזהיר מפני האפשרות שרובוטים ובינה מלאכותית יחליפו בני אדם לא רק בעבודות פיזיות, אלא גם במקצועות המבוססים על עבודה קוגניטיבית.

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המחאה זכתה גם להתייחסות מצד שר הדיגיטל הפולני, קשישטוף גאוקובסקי, שהגיע למקום ונפגש עם המארגנים. לדבריו, מודלים של בינה מלאכותית שאינם נמצאים תחת פיקוח, במיוחד כאשר הם משולבים ברובוטים דמויי אדם שהולכים ומשתכללים, מהווים בעיה משמעותית.

מאחורי האירוע עומדת גם חברת "דלתא רובוטס", העוסקת ברובוטיקה, כאשר חלק מהרובוטים שהשתתפו במחאה יוצרו או מופעלים על ידה. כך נוצרה סיטואציה אירונית במיוחד: רובוטים, שנועדו בעתיד לבצע משימות שבני אדם מבצעים כיום, שימשו בעצמם כדי להזהיר מפני הסכנה שהטכנולוגיה תחליף את העובדים.

האירוע מגיע על רקע צעדים ממשלתיים בפולין להסדרת תחום הבינה המלאכותית. בחודש יולי חתם נשיא פולין על חוק שנועד להכניס את חוק הבינה המלאכותית האירופי למסגרת החוקית במדינה ולהקים מנגנון לאומי שיוכל לפקח על יישום הכללים.