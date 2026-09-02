צוות חוקרים בינלאומי הצליח לפתח מערכת ייחודית המאפשרת לתיקנים לשהות מתחת לפני המים במשך שעות ארוכות, כחלק ממאמץ להפוך חרקים אלו לכלי מועיל במשימות הצלה מורכבות.

המערכת, שפותחה על ידי מדענים מהאוניברסיטה הטכנולוגית נאניאנג שבסינגפור ומאוניברסיטת ואסדה שביפן, מורכבת ממכשיר זעיר ואטום למים המחובר לגוף התיקן. המכשיר כולל יחידה המייצרת חמצן וצינוריות דקות המעבירות את החמצן ישירות לפתחי הנשימה של החרק. החוקרים השתמשו בניסוייהם בתיקנים לוחשים ממדגסקר.

במהלך הניסויים, התיקנים המצוידים במערכת החדשנית הצליחו להישאר פעילים ולנוע מתחת למים במשך תקופה של עד שלוש שעות. החוקרים אף ערכו מבחן מורכב יותר, שבו נדרשו התיקנים לעבור דרך אזור בעל ריכוז גבוה של פחמן דו־חמצני ולאחר מכן להמשיך לקטע מוצף במים, ושלושה תיקנים שהיו מצוידים במערכת הצליחו להשלים את המסלול כולו.

הפיתוח מהווה חלק ממחקר רחב יותר בתחום התיקנים הקיברנטיים, שבו החוקרים מפתחים שיטות לכוון את תנועת החרקים באמצעות גירויים חשמליים. המטרה העתידית היא לאפשר שליחת תיקנים מצוידים אלו לאזורים מסוכנים או צרים במיוחד – כגון הריסות מבנים, חללים צרים ואזורים מוצפים – שבהם קיים קושי או סכנה בשליחת אנשים או רובוטים רגילים לצורכי חיפוש והצלה.