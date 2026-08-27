המהפכה הטכנולוגית המתרחשת בעולם הבינה המלאכותית מעוררת דאגות רבות בנוגע לעתיד שוק העבודה והשאלה כיצד ישמר היתרון האנושי. בריאיון מקיף העניק ניר ינובסקי דגן, ראש מחלקת חדשנות, דאטה ובינה מלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי, ניתוח מעמיק של המציאות המשתנה, תוך הבעת עמדה מעודדת ללומדי תורה ומעמיקי דעת.

האיש העומד בראש אחת המחלקות המובילות בתחום הבינה המלאכותית במדינה מציג תמונה רב-ממדית: מחד גיסא, הזדמנויות משמעותיות הטמונות בטכנולוגיה החדשה; מאידך גיסא, סכנות ממשיות המחייבות טיפול מיידי ומכוון.

שינויים בשוק העבודה

בפתח הריאיון נדונה השאלה כיצד ניתן יהיה להישאר רלוונטיים בעידן הבינה המלאכותית. לדברי ינובסקי דגן, עדיין מוקדם מדי לקבוע האם חברות יבחרו במדיניות של פיטורים המוניים או שמא יעדיפו שילוב של עבודה אנושית המשפרת את יכולות המערכות החכמות. הוא מעריך כי תחום הטכנולוגיה יצור מקצועות חדשים, אך מדגיש: "הבינה המלאכותית לא תחליף אותנו בלימודי פילוסופיה אנגלית מתמטיקה וכדו'".

באשר למקצועות אחרים, מציג ינובסקי דגן זווית ראייה מעניינת. לדבריו, כל התחומים יושפעו מהבינה המלאכותית: "רופא או פסיכולוג שישתמש בבינה המלאכותית יוכל להיות הרבה יותר טוב".

המחלוקת לשם שמיים – הסוד הישראלי

אחת הנקודות המרכזיות בריאיון נוגעת לעומק הלימוד האנושי שאין לכל מודל טכנולוגי יכולת להחליפו. ינובסקי דגן משתף בחוויה מביקורו בסין, שם שמע הרצאה מפתיעה על עם ישראל.

"שמעתי הרצאה של מתמטיקאי סיני על ישראל", הוא מספר. "הוא אמר שמבחינתו, מה שהפך את ישראל לכל כך מוצלחת זו תרבות המחלוקת לשם שמיים שנולדה בלימוד התלמודי. הוא קישר בבירור בין עולם הטכנולוגיה לבין אותו חידוד חרבות שקורה כששני אנשים לומדים יחד תלמוד".

לדבריו, הניסיון ההיסטורי מוכיח שהתקדמות טכנולוגית אינה פוגעת בעומק הרוחני והעיוני. "כשאנחנו לומדים ומעמיקים באיזושהי סוגיה תלמודית, העולם כולו יוצא מורווח מזה", הוא מדגיש. "שום מחשב שבעולם לא יטשטש את החוויה שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים".

ינובסקי דגן משרטט הקבלה לחששות שהיו בעבר: "כפי שחששו בעבר שהמעבר משינון המשנה בעל פה לכתיבתה יהיה 'סוף הדרך', כך גם כיום – האנושות תוכיח שעדיין יש טעם בלימוד, במחלוקת ובליבון סוגיות".

אזהרה: סכנת הרחבת הפערים

היבט פחות מוכר של המהפכה הטכנולוגית הוא ההשפעה החברתית-כלכלית. ינובסקי דגן מפריך את התפיסה לפיה הטכנולוגיה תצמצם מאליה את הפערים החברתיים.

"יש לי מסר מצער: הבינה המלאכותית מטיבה היא לא מצמצמת פערים", הוא מזהיר. "היא אפילו עלולה להרחיב פערים אם לא נטפל בנושא בצורה מכוונת. הסטטיסטיקה מראה שככל שהלמידה הדיגיטלית מתקדמת, דווקא החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים".