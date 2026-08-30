- צילום: נאס"א צילום: צילום: נאס"א 10 10 0:00 / 0:33

סוכנות החלל האמריקאית נאס"א השיקה ביום ראשון את טלסכופ החלל המתקדם 'ננסי גרייס רומן' למשימה מדעית היסטורית. השיגור התבצע בשעה 7:26 בבוקר שעון מזרח ארצות הברית ממרכז החלל קנדי שבפלורידה, באמצעות רקטת Falcon Heavy של חברת SpaceX. הטלסכופ צפוי לפעול במשך חמש שנים ולסקור מאות מיליוני כוכבים ומיליארדי גלקסיות.

הרקטה התרוממה לשמיים תוך פליטת ענן עשן גדול, ותוך פחות מחמש דקות הגיע הטלסכופ לגובה של כמאה קילומטרים מעל פני הים. לאחר 31 דקות ו-41 שניות מרגע השיגור התנתק הטלסכופ מהרקטה והחל במסעו העצמאי. יעדו הסופי הוא נקודת איזון כבידתית בין השמש וכדור הארץ, במרחק של כמיליון מייל מכדור הארץ. הטלסכופ החדש נקרא על שם האסטרונומית ננסי גרייס רומן, שזכתה לכינוי 'אמא של האבל' בשל תרומתה המכרעת להקמת טלסכופ החלל האבל המפורסם. הטלסכופ מצויד במראה ראשית בקוטר 2.4 מטרים ובמצלמה בעלת רזולוציה של כ-300 מגה-פיקסל. אף שהמראה זהה בגודלה למראה של טלסכופ האבל, יכולות הצפייה של הטלסכופ החדש מתקדמות בהרבה - שדה הראייה שלו רחב פי מאה משל האבל. המשימה כוללת שלוש מטרות מדעיות עיקריות: מיפוי התפלגות הגלקסיות ביקום, גילוי אלפי כוכבי לכת חדשים מחוץ למערכת השמש שלנו, וחקר תופעות קוסמיות נדירות. המטרה המרכזית והשאפתנית ביותר היא לנסות לפתור תעלומות מדעיות גדולות הקשורות למבנה היקום.

טלסקופ העל 'רומן' משייט במים - צילום: כוחות השטח של הצי האמריקאי טלסקופ העל 'רומן' משייט במים | צילום: צילום: כוחות השטח של הצי האמריקאי 10 10 0:00 / 0:54

האסטרופיזיקאי ניל דגראס טייסון, מנהל מרכז רוז לכדור הארץ והחלל במוזיאון ההיסטוריה הטבעית האמריקאי בניו יורק, הסביר את חשיבות המשימה: "כמה מהתעלומות הוותיקות ביותר שלנו באסטרופיזיקה המודרנית הן: מהי טבעו של החומר האפל ומהי טבעה של האנרגיה האפלה? יש לנו רעיונות, אבל אנחנו לא יודעים מה הם. הטלסכופ הזה הולך לנסות לתת לנו את הנתונים הטובים ביותר הזמינים כדי לענות על השאלות האלה".

המשימה, ששוויה מוערך ב-4.3 מיליארד דולר, הייתה בפיתוח במשך כמעט עשרים שנה. בהישג יוצא דופן, השיגור התבצע תשעה חודשים לפני המועד המתוכנן המקורי - הצלחה נדירה במיוחד במשימות מסוג זה של נאס"א. ההישג מרשים במיוחד לאור העובדה שצוותי הפיתוח נאלצו להתמודד עם מגפת הקורונה ועם שתי השבתות ממשלה ממושכות בארצות הברית.

פסיפס עמוק של היקום הרחוק שצולם על ידי טלסקופ החלל ג’יימס ווב, המציג את אחד משדות השמיים הרחבים ביותר שצולמו אי פעם בעומק קוסמי, ובו נחשפים אינספור גלקסיות ומבנה היקום בקנה מידה כמעט בלתי נתפס. ( צילום: נאס"א )

על פי התכנון, הטלסכופ צפוי ליצור תמונות כה גדולות עד שלא יהיה ניתן להציגן במלואן על מסך רגיל. מדענים מעריכים שהטלסכופ יגלה אלפי סופרנובות חדשות, ימפה מיליארדי גלקסיות ויחשוף יותר ממאה אלף כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש במהלך חמש שנות פעילותו.

ננסי גרייס רומן, שעליה נקרא הטלסכופ, הייתה אסטרונומית חלוצה שמילאה תפקיד מרכזי בהפיכת טלסכופ החלל האבל מחזון למציאות. רומן, שנפטרה בשנת 2018, נחשבת לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בתולדות חקר החלל האמריקאי, והייתה בין הנשים הראשונות שהגיעו לתפקידי מפתח בנאס"א.

בשונה מטלסכופ ג'יימס ווב שמתמקד בצפייה מעמיקה בגלקסיות בודדות, הטלסכופ החדש תוכנן לסקור שטחים עצומים של השמיים בבת אחת. יכולת זו תאפשר למדענים ליצור מפות תלת-ממדיות של היקום ולעקוב אחר שינויים קוסמיים לאורך זמן - משימות שלא היו אפשריות עד כה.