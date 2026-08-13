מאסק מבטיח מכוניות מעופפות

יזם הטכנולוגיה אילון מאסק חידש את הדיון בנושא מכוניות מעופפות, כאשר פרסם ברשת החברתית X תגובה לגולש שהתלונן על כך שהעולם הובטח לו מכוניות מעופפות אך במקום זאת קיבל "בינה מלאכותית לכולם". מאסק השיב בתמציתיות: "אתם תקבלו מכוניות מעופפות."

ההתבטאות מעוררת שאלות לגבי מכונית הספורט החשמלית רודסטר של חברת טסלה, שהוצגה לראשונה בשנת 2017 אך עדיין לא יצאה לייצור. מאסק לא התייחס במפורש לרודסטר בהודעתו, אולם בעבר רמז כי המכונית עשויה לכלול חבילת ביצועים מיוחדת שפותחה בשיתוף חברת החלל SpaceX, הכוללת כעשרה מנועי דחף המבוססים על גז דחוס. מערכת זו אמורה לשפר את יכולות התאוצה, הבלימה והפניות של הרכב, אך מאסק העלה בעבר את האפשרות שהיא תאפשר למכונית גם "לרחף או לדלג מעל פני הקרקע".

לאחרונה אמר פרנץ פון הולצהאוזן, מעצב הראשי של טסלה, כי הרודסטר צפויה להגיע "בקרוב מאוד", אך לא פירט מועד מדויק. על פי הערכות החברה, ייצור סדרתי של הרכב עשוי להתחיל רק בשנים 2027 או 2028. נכון לעתה, טסלה טרם אישרה באופן רשמי שהרודסטר תהיה מכונית מעופפת, ולא ברור אם הכוונה היא לטיסה ממשית, ריחוף קצר טווח או יכולת טכנולוגית אחרת.