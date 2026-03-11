שני סנאטורים דמוקרטים דורשים חקירה מיידית בטענה שכספים הקשורים לסין הוזרמו לחברה דרך קרנות זרות | מעורבות SpaceX בתשתיות ביטחוניות רגישות, לווייני מודיעין ורשת סטארלינק מעלה חשש לפגיעה בביטחון הלאומי | בפנטגון נדרשים לבדוק האם הופרו כללי פיקוח על בעלות והשפעה זרה (בעולם)
לאחר חשיפת שימוש נרחב של הצבא הרוסי במסופי סטארלינק על גבי מל"טים תוקפים, נעתר אילון מאסק לפניית קייב והטמיע שורת מגבלות טכניות שמטרתן לשתק את החיבור הרוסי - מבלי לפגוע בעשרות אלפי המסופים שעליהם נשענת אוקראינה בשדה הקרב | בקייב מדברים כבר על "תוצאות אמיתיות" ומכינים רישום נרחב של כל מסופי הלוויין במדינה, בעוד המירוץ בין חדשנות טכנולוגית לאמצעי הטעיה והלוחמה האלקטרונית נכנס לשלב חדש (טכנולוגיה)
אילון מאסק וחברת ספייס-אקס ויתרו על דמי המנוי לשירות סטארלינק עבור משתמשים בתוך איראן, במאמץ לפרוץ את ניתוק האינטרנט שמטיל המשטר על עשרות מיליוני אזרחים, תוך סיכון כבד למשתמשים בשטח | דונלד טראמפ: "אילון, טוב מאוד בדברים האלה” (העולם הערבי)
ארבעה אסטרונאוטים - מנאס"א, רוסיה וסוכנות החלל היפנית - הגיעו לתחנת החלל הבינלאומית לאחר מסע מהיר מהרגיל של 15 שעות בלבד | טיסת SpaceX Crew-11 שברה שיא מהירות אמריקאי כאשר החבורה עגנה בתחנה בגובה 425 ק"מ מעל האוקיינוס השקט | הצוות יתמקד במחקר מדעי פורץ דרך - למרות המתיחות הדיפלומטית בין אומותיהם (בעולם)