אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית חותם על הסכם ארטמיס. מאחוריו בשידור, נציגי נאס"א ( צילום: סוכנות החלל הישראלית )

סוכנות החלל הישראלית פרסמה הודעה מרגשת לקהילה המדעית המקומית: נאס"א מזמינה חוקרים ישראלים להגיש מועמדות למחזור השביעי של תוכנית ההכשרה היוקרתית STAR. ההזמנה מגיעה כחלק מהסכמי ארטמיס, שעליהם חתומה ישראל יחד עם סוכנות החלל האמריקנית, ומהווה צעד משמעותי בהרחבת מעורבותה של המדינה בתוכניות החלל הבינלאומיות.

תוכנית STAR, שמשמעותה Spaceflight Technology, Applications, and Research, נועדה להכשיר חוקרים מתחומי הביולוגיה ומדעי החיים המבקשים להיכנס לתחום המחקר בחלל. המטרה המרכזית היא להעניק לחוקרים את היכולת לתכנן, להציע ולבצע ניסויים רלוונטיים לטיסות חלל, תוך התמודדות עם האתגרים הייחודיים של סביבת החלל. מעבדה מחוץ לכדור הארץ: למה חלל משנה הכל סביבת החלל, ובמיוחד תנאי המיקרו-כבידה, יוצרת מציאות מדעית שונה לחלוטין מזו המוכרת לנו על פני כדור הארץ. בחלל, תאים ביולוגיים מסוגלים לצמוח במבנים תלת-ממדיים במקום בצורה שטוחה, חלבונים מתגבשים באופן שונה, ותהליכים ביולוגיים מורכבים כמו הזדקנות מתרחשים בקצב מואץ. הבנת ההשפעות הללו הפכה לקריטית במיוחד לאור התוכניות המתוכננות להחזרת האנושות לירח ולמסעות עתידיים למאדים. נאס"א מתכננת להצית אש על הירח - זה מה שעומד מאחורי הניסוי המסוכן דוד ישראלי | 08.07.26 כושר שיא: גולש המים המבוגר ביותר בעולם הדהים את הרשת אריה רוזן | 08.07.26 מטרתה המרכזית של תוכנית STAR היא לגשר על הפער שבין מומחיות מדעית ברמה גבוהה בכדור הארץ לבין הידע המעשי הנדרש ליישום מחקר בחלל. ניסוי שגרתי במעבדה נוחה חייב לעבור התאמות קפדניות כדי להפוך לניסוי סגור, בטוח לחלוטין ואוטונומי, שיוכל לעמוד במגבלות של מסה, אנרגיה ואטימות בתוך חללית או תחנת חלל. משתתפי התוכנית ייחשפו לנושאים מרתקים כגון פיזיולוגיה ורפואת חלל, השפעת קרינה על גוף האדם והצומח, וכן לשימוש במאגרי מידע עצומים של נאס"א כדוגמת ה-GeneLab לניתוח שינויים גנטיים.

תחנת החלל הבינלואמית ( צילום: NASA )

מרקיע ועד לדור הבא של מדעני החלל

ההזמנה להשתתף בתוכנית משתלבת במערכת האקולוגית הישראלית הצומחת בחקר החלל. בישראל כבר פועלת קהילה משמעותית של חוקרים וחברות העוסקים בניסויים ביולוגיים מחוץ לכדור הארץ. משימת רקיע ההיסטורית, שבמסגרתה ביצע האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה כעשרה ניסויים פורצי דרך בביולוגיה ורפואה, המחישה את הפוטנציאל הישראלי בתחום.

בנוסף, חברות מקומיות כמו ספייספארמה (SpacePharma) כבר זוכות לתמיכת סוכנות החלל הישראלית ומפתחות מעבדות זעירות שמעלות ניסויים ביולוגיים מתקדמים אל המסלול סביב כדור הארץ. השתתפותם של ישראלים בתוכנית STAR נועדה להוות שלב נוסף בבניית עתודת חוקרים לאומית, שתוכל לחבר בין האקדמיה לתעשיות הביוטכנולוגיה, הרפואה והמערכות האוטונומיות.

דרישות ההשתתפות והמועדים

התוכנית מיועדת לבעלי תואר דוקטור מחקרי (Ph.D.), תואר רפואי (M.D.) או תואר מתקדם מקביל, ופתוחה לחוקרים מהאקדמיה, מגופים ממשלתיים ומחברות מסחריות. יצוין כי אין צורך בניסיון קודם בחלל - התוכנית נועדה דווקא להכשיר חוקרים המבקשים להיכנס לתחום זה לראשונה.

המחזור השביעי יתקיים במתכונת וירטואלית ויכלול מפגשים שבועיים בין ה-15 בספטמבר 2026 ל-23 בפברואר 2027, בהשתתפות כ-45 נציגים מרחבי העולם. מועמדים המעוניינים להשתתף בחזון המדעי הבינלאומי מוזמנים להגיש את בקשותיהם באופן עצמאי עד ה-31 ביולי 2026.

יש לציין כי ההשתתפות בתוכנית אינה מהווה הבטחה למימון או לשיגור עתידי של ניסוי, אך היא מעניקה לחוקרים את הכלים, הקשרים והמוכנות המקצועית להוביל את חזית המדע מחוץ לאטמוספרה. תוכניות נאס"א הנוספות ממשיכות להתרחב ולפתוח הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה בינלאומי.