בפעם הראשונה בהיסטוריה, סוכנות החלל האמריקנית נאס"א מתכננת להצית אש על גרם שמימי מחוץ לכדור הארץ. הניסוי השאפתני, שעשוי לצאת לדרך כבר בהמשך השנה הנוכחית, נועד להבין כיצד להבות מתנהגות בתנאי הכבידה החלקית של הירח - ידע קריטי שעשוי להציל חיים במשימות מאוישות עתידיות.

הניסוי, המכונה FM2 (Flammability of Materials on the Moon), מהווה שלב מכריע בהכנות לתוכנית "ארטמיס" השאפתנית של נאס"א, שמטרתה להחזיר אסטרונאוטים לירח ובהמשך לשגר משימות מאוישות למאדים ומעבר להם. "מאחר שאש עלולה להוות סכנה קטסטרופלית עבור טיסות לחלל ומשימות חקר אנושיות קיצוניות, ניסוי ה-FM2 הוא שלב קריטי בקביעת מידת הדליקות של חומרים ובשמירה על הבטיחות במשימות עתידיות", הבהירו בנאס"א בעמוד הרשמי של הפרויקט.

למה דווקא על הירח? הסכנה הנסתרת בחומרים "בטוחים"

אחת הבעיות המרכזיות שמניעה את הניסוי היא תופעה מפתיעה: חומרים שנחשבים בטוחים לחלוטין בכדור הארץ עלולים להפוך לדליקים ביותר בחלל. הסיבה טמונה בכוח הכבידה השונה - חומרים מסוימים עשויים לבעור בריכוזי חמצן נמוכים הרבה יותר תחת כוח הכבידה של הירח, המהווה רק שישית מכוח הכבידה שלנו.

"ישנם חומרים שבזמן שהם בוערים, הם נוטים להתפרק לגושים קטנים, כמעט כמו טיפות דמעות קטנות", הסבירה אמילי ג'ונסון, מנהלת הפרויקט, בפודקאסט משנת 2025. "אתם יכולים לתאר לעצמכם שבסביבה של חוסר כבידה או כבידה חלקית, הטיפות הקטנות הללו הופכות למעשה לכדורי אש קטנים שיכולים לרחף משם ולהצית משהו אחר. לכן, הבנת התכונות השונות של החומרים השונים בקני מידה שונים של להבות היא חשובה מאין כמוה".

התופעה הזו מעוררת חשש ממשי: חומר שנחשב בטוח לשימוש בחללית על פי תקני הבטיחות הנוכחיים עלול להפוך למקור שריפה קטלנית ברגע שהחללית תנחת על הירח או תפעל בתנאי כבידה חלקית.

כיצד להבה "מתנהגת" בחלל?

להבות על הירח מתנהגות בצורה שונה לחלוטין מהלהבות המוכרות לנו. הצורה הקלאסית של להבה על כדור הארץ - מחודדת כלפי מעלה - נוצרת כאשר כוח הכבידה מושך אוויר קריר ודחוס יותר כלפי מטה, בעוד האוויר החם עולה. תופעה זו כמעט ואינה מתרחשת על הירח או בתנאי חוסר משקל בתחנת החלל הבינלאומית.

"בתנאי מיקרו-כבידה, זרימת האוויר הזו לא קיימת, ובתחנת החלל להבות בעלות תנע נמוך נוטות להיות עגולות או אפילו כדוריות", נכתב בבלוג של נאס"א בשנת 2023. בכבידה של הירח, הלהבות מעט עגולות יותר מאלו שאנו מכירים בבית - תופעה שעלולה להשפיע באופן דרמטי על האופן שבו שריפה מתפשטת בחללית או בבסיס ירחי.

הבנת ההתנהגות הייחודית הזו של אש בתנאי כבידה חלקית היא קריטית לתכנון נהלי בטיחות, מערכות כיבוי אש וסוגי החומרים שישמשו בבניית חלליות ומאחזים על הירח. בעבר כבר נרשמו תקריות מסוכנות בתחנת החלל הבינלאומית, כולל דליפות אוויר שהובילו להוראות פינוי חירום לאסטרונאוטים.