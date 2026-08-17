המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם ( צילום: מסך )

בבירת סין מתקיים בימים אלה אירוע טכנולוגי בקנה מידה חסר תקדים: משחקי הרובוטים ההומנואידיים העולמיים. חלק מהתחרויות כבר החלו, בעוד מאות קבוצות נערכות לקראת פתיחת המשחקים המרכזיים ב-22 באוגוסט הקרוב.

ההיקף השנה מרשים במיוחד: 666 קבוצות המפעילות 2,056 רובוטים, המגיעות מ-16 מדינות ואזורים ברחבי העולם. הם יתמודדו ב-51 תחרויות שונות הכוללות 1,301 מקצים נפרדים. מדובר בגידול של 138 אחוזים במספר הקבוצות המשתתפות לעומת המשחקים הראשונים שהתקיימו בשנת 2025. השנה, הרובוטים אינם מגיעים רק למטרות הדגמה. מגוון התחרויות כולל כדורגל, הרמת משקולות, קרבות, ריקודים ותחרויות ספורט נוספות. אולם התחרויות המשמעותיות ביותר הן אלו המדמות סביבות עבודה אמיתיות. שיר חדש מטהרן מעורר חשדות: האם מוג'תבא חמינאי באמת חי? אליהו לוי | 10:53 הרובוטים נדרשים לבצע משימות במפעלים, בבתי מלון ובבתים פרטיים, למיין ספרים, להרכיב ציוד, לבצע עבודות משרדיות ואף להתמודד עם תרחישי חירום והצלה, כך על פי דיווחי אתר ecns.cn. בתרגיל אחד נדרשו הרובוטים לבצע באופן עצמאי סדרת משימות משרדיות תוך 20 דקות. בתרגיל נוסף התמודדו המכונות עם תרחיש מדומה של כיבוי אש בתחנת כיבוי בבייג'ינג.

המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם - צילום: רשתות חברתיות המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31

כדי להכיל את אלפי המכונות הוקם מתחם מיוחד הנקרא "רובוט הום". המתחם מסוגל לאכלס למעלה מ-1,500 רובוטים ולספק טעינה לכ-1,200 סוללות לפחות. בנוסף לזירות התחרות הוקמו גם מתקני אימון, טעינה ותחזוקה, כך על פי דיווח באתר בסטיל פוסט.

המסר המרכזי ברור: המשחקים כבר אינם רק תערוכה להצגת רובוטים מתקדמים. הם הפכו למבחן מעשי ליכולתן של המכונות לבצע עבודה ממשית.

השאלה המרכזית בבייג'ינג כבר אינה רק איזה רובוט ינצח במרוץ, אלא איזה רובוט יוכיח שהוא מסוגל לעבור לשלב הבא ולתפקד לצד בני אדם בסביבת עבודה אמיתית.