ממשלת סינגפור הכריזה על הרחבה משמעותית של מערך הסיוע למשפחות, במסגרתה תעניק לכל ילד אזרח חבילת תמיכה כוללת בשווי של כ-70 אלף דולר סינגפורי – המהווים כ-180 אלף שקלים – החל מיום הלידה ועד להגיעו לגיל 17. המהלך נועד להתמודד עם המשבר הדמוגרפי החמור שפקד את המדינה, כאשר שיעור הילודה צנח לרמה נמוכה במיוחד של כ-0.87 ילדים לאישה בלבד.
ראש ממשלת סינגפור, לורנס וונג, הבהיר כי "אנחנו רוצים שכל משפחה תדע: אם תבחרו להביא ילדים, הממשלה תעמוד לצדכם", והבטיח "יותר תמיכה ולמשך יותר שנים".
יש לציין כי אין מדובר במענק חד-פעמי בסכום של 180 אלף שקלים, אלא בחבילה מורכבת של תשלומים והטבות המתפרשים על פני שנות הגידול: מענק של 10,000 דולר סינגפורי במזומן עם הלידה, תשלומים שנתיים בסך 2,000 דולר החל מגיל שנה ועד גיל 16, וכן סיוע נוסף בתחומי החינוך והטיפול בילדים.
התוכנית החדשה, שצפויה להיכנס לתוקף בחודש אפריל 2027, מהווה חלק ממאמצי הממשלה לעודד זוגות להקים משפחות ולהקל על העלויות הכלכליות הכבדות הכרוכות בגידול ילדים במדינה.
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