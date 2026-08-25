נוף בסינגפור, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

ממשלת סינגפור הכריזה על הרחבה משמעותית של מערך הסיוע למשפחות, במסגרתה תעניק לכל ילד אזרח חבילת תמיכה כוללת בשווי של כ-70 אלף דולר סינגפורי – המהווים כ-180 אלף שקלים – החל מיום הלידה ועד להגיעו לגיל 17. המהלך נועד להתמודד עם המשבר הדמוגרפי החמור שפקד את המדינה, כאשר שיעור הילודה צנח לרמה נמוכה במיוחד של כ-0.87 ילדים לאישה בלבד.

טראמפ מכריז על תוכנית לאומית לעידוד הילודה בארה"ב ישראל גרוס | 13.05.26