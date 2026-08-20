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נתונים כלכליים

בחסות טראמפ: החוב הלאומי של ארה"ב מתקרב ל-40 טריליון דולר

נתוני משרד האוצר האמריקני מגלים: החוב הלאומי עומד על כמעט 40 טריליון דולר, כאשר למעלה מ-11.5 טריליון נוספו בתקופת כהונותיו של הנשיא טראמפ | הסיבות לעלייה החדה וההשלכות על הכלכלה העולמית

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נתונים שפורסמו על ידי משרד האוצר האמריקני מעלים כי החוב הלאומי של ארצות הברית מתקרב לרף של 40 טריליון דולר. מתוך סכום זה, למעלה מ-11.5 טריליון דולר נצברו במהלך תקופת כהונותיו של הנשיא .

בעת כניסתו הראשונה של טראמפ לתפקיד בינואר 2017, החוב הלאומי עמד על סכום של כ-19.9 טריליון דולר. בתום כהונתו הראשונה, ארבע שנים מאוחר יותר, הסכום זינק ל-27.7 טריליון דולר - עלייה של כ-7.8 טריליון דולר. חלק ניכר מהגידול תועד בתקופת מגפת הקורונה, כאשר הקונגרס והממשל אישרו חבילות סיוע נרחבות. בשנת הכספים 2020 בלבד, הגירעון הפדרלי הגיע לשיא של למעלה מ-3.1 טריליון דולר.

עם תחילת כהונתו השנייה של טראמפ בינואר 2025, החוב עמד על כ-36.2 טריליון דולר. נכון ליום 14 באוגוסט 2026, הסכום עלה ל-39.9 טריליון דולר - תוספת של כ-3.7 טריליון דולר בפחות משנתיים.

בין הגורמים לעלייה: הוצאות גדלות על תוכניות הביטוח הלאומי ומדיקייר, עלויות ריבית על החוב הקיים שחצו את רף הטריליון דולר לשנה, והפחתות מס שאושרו.

דובר הבית הלבן, קוש דסאי, ייחס חלק מהאחריות לממשל הקודם וציין כי "ניקוי הניהול הפיסקלי חסר האחריות של ג'ו ביידן נמצא בראש סדר העדיפויות של ממשל טראמפ", תוך ציון מאמצים לצמצם בזבוז והונאות ולהאיץ את הצמיחה הכלכלית.

בבית הלבן הדגישו כי הזינוק בחוב בכהונה הראשונה נבע במידה רבה ממשבר הקורונה ההיסטורי, שחייב את הממשלה להעביר סכומים עצומים למשקי בית, לעסקים ולרשויות מקומיות ברחבי המדינה.

דונלד טראמפארצות הבריתכלכלה עולמית

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