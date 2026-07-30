סערה כבדה מתפתחת סביב העסקה הדרמטית למכירת חברת התעופה הישראלית ארקיע. איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות שיגר היום (ה') מכתב חריף לבעלי השליטה בחברה, משפחת נקש, בעקבות הפרסומים על מגעים מתקדמים למכירת החברה ליזם הנדל"ן החרדי הרב עזרא אונגר.

במכתב, שנשלח על ידי סגן יו"ר איגוד עובדי התחבורה, עו"ד ניר אייזנברג, מזהירים באיגוד מפני פגיעה חמורה במודל העסקי של החברה ובזכויות הפנסיוניות של מאות עובדיה. כזכור, על פי הפרסומים, הרב אונגר מתכוון להפסיק את פעילות החברה בשבתות ובחגים מתוך מניעים של שמירת קדושת השבת.

עו"ד אייזנברג מדגיש במכתבו כי הסוגיה אינה נוגעת להשקפת עולם, אלא להשלכותיה העסקיות של העסקה. "מניעת חילול שבת היא תפיסת עולם לגיטימית, אך היא אינה אסטרטגיה עסקית", כתב. "מי שרוכש חברת תעופה מתוך כוונה לצמצם את פעילותה העסקית אינו משקיע בה, אלא מחליש אותה".

באיגוד מזהירים כי המהלך עלול לפגוע באיתנותה הפיננסית של ארקיע, בכושר התחרות שלה, בהכנסותיה ובביטחונם התעסוקתי של מאות עובדיה. "ארקיע אינה יכולה להפוך לניסוי אידאולוגי", הוסיף עו"ד אייזנברג. "עתידם של מאות עובדים אינו יכול להיות המחיר של שינוי תפיסת העולם של בעלים כזה או אחר".

עובדי החברה מחזיקים כחמישית מהמניות

עובדי ארקיע מחזיקים כיום בקרוב לחמישית ממניות החברה, מה שהופך אותם לצד משמעותי בכל עסקה עתידית. באיגוד מבהירים כי לצד בחינת התמורה הכספית, מוטלת על בעלי השליטה אחריות גם לעתידה של החברה ולעתיד עובדיה.

"ההסתדרות לא תעמוד מנגד אם יתברר כי מקודמת עסקה שתפגע במודל העסקי של ארקיע", הבהיר עו"ד אייזנברג. "נפעל בכל האמצעים החוקיים, הארגוניים והציבוריים העומדים לרשותנו כדי למנוע פגיעה בעובדי החברה ובאיתנותה".