ארגון העובדים האמריקני AFL-CIO פרסם ניתוח מפורט של חבילת התגמול שקיבל אילון מאסק, מנכ"ל חברת טסלה, בשנת 2025. הנתונים מגלים פערים עצומים בין ההנהלה לעובדים הרגילים בחברה.

על פי הניתוח, שווי חבילת התגמול של מאסק הגיע ל-158.3 מיליארד דולר, בעוד השכר החציוני של עובד בטסלה עומד על 57,243 דולר בשנה. חישוב מתמטי מראה שהסכום שמאסק צבר שווה לשכר שנתי של עובד טיפוסי בחברה כל 4.23 שניות בלבד.

"חבילת השכר העצומה של אילון מאסק בטסלה ב-2025 אינה דומה לשום דבר שראינו בעבר", כך אמר ברנדון ריס, החוקר הראשי של פרויקט מעקב שכר הבכירים בארגון.

הדו"ח מציג גם השוואה למנכ"לים אחרים בשוק האמריקני: התגמול של מאסק גבוה פי 14 מהתגמול המשולב של כל מנכ"לי חברות מדד S&P 500 יחדיו. כאשר מוציאים את מאסק מהחישוב, השכר הממוצע של מנכ"ל במדד עומד על 22.8 מיליון דולר - פי 312 משכרו של עובד ממוצע.

יש לציין כי הסכום של 158.3 מיליארד דולר אינו משכורת במזומן, אלא מבוסס על שווי מניות מוגבלות של טסלה שהוענקו למאסק במהלך השנה. חבילת התגמול עשויה להגיע בעתיד לשווי של עד טריליון דולר, אולם זאת מותנה בעמידה בסדרה של יעדי ביצוע מחמירים שנקבעו מראש.