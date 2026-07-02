שכחו מ-GPT: מודל בינה מלאכותית חדש הדהים את היועץ של טראמפ

לפני שנה טלטלה חברת דיפסיק הסינית את שוק הבינה המלאכותית עם מודל זול חדש, בעל ביצועים גבוהים.

כעת, לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, סטארט אפ סיני בשם Z.ai מעורר עניין דומה לאחר שהשיק את מודל GLM-5.2. לפי המומחיםף המודל מציג יכולות המתקרבות לאלו של המודלים המתקדמים של OpenAI ואנתרופיק - אך בעלות נמוכה משמעותית.

דייוויד סאקס, לשעבר יועץ הבינה המלאכותית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אמר כי "כעת יש לנו מודל סיני בקוד פתוח שטוב כמו המודלים הזמינים כיום של OpenAI ואנתרופיק". לדבריו, המודל "נמצא ממש מתחת ל-Opus 4.8 וברמה של GPT 5.5".

לפי הדיווח, המודל כבר זוכה לפופולריות בקרב מפתחים ברחבי העולם ומדורג גבוה בפלטפורמות ובמבחני ביצועים, בעיקר בתחום כתיבת הקוד, תוך שהוא פועל בעלות הנמוכה פי שישה בקירוב מהמודלים המובילים בארה"ב.

עם זאת, מומחים מציינים כי חששות מאבטחת מידע ומרגולציה צפויים להקשות על אימוץ רחב של המודל בקרב חברות אמריקניות, בעיקר בענפים רגישים כמו בנקאות ואבטחת סייבר. למרות זאת, חברות קטנות ומפתחים עצמאיים כבר מגלים בו עניין גובר בזכות השילוב בין ביצועים גבוהים למחיר נמוך.