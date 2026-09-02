בנאום שנשא באמצעות וידאו בכנס שרי החדשנות של מדינות ה-20 שהתקיים בצ'אפל היל שבצפון קרוליינה, הציג אילון מאסק, בעל חברת טסלה, תחזית מרחיקת לכת לגבי עתיד הרובוטיקה. הכנס, שבו השתתפו או היו אמורים להשתתף דמויות בכירות מעולם הטכנולוגיה כגון סם אלטמן וג'נסן הואנג, התמקד בנושאי בינה מלאכותית, טכנולוגיות מתקדמות והשפעתן על הכלכלה העולמית.

לפי מאסק, שינוי מהותי יתרחש כאשר רובוטים יחלו לייצר רובוטים אחרים בעצמם. בשלב הראשוני התהליך יהיה איטי יחסית, אך לאחר מכן צפויה האצה משמעותית שתיצור אפקט מצטבר - רובוטים רבים יותר שמייצרים עוד ועוד רובוטים. על פי הערכתו, בתוך עשור יימצאו בעולם לפחות מיליארד רובוטים דמויי אדם. מאסק אף טען כי כל רובוט כזה עשוי להגיע לתפוקה של כחמישה עובדים אנושיים, כך שמיליארד הרובוטים ביחד עלולים להגיע לתפוקה העולה על זו של כלל האוכלוסייה האנושית.