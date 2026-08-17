הדגמת מרגמה - Foundation הדגמת מרגמה | צילום: Foundation 10 10 0:00 / 0:35

חברת Foundation, חברת רובוטיקה אמריקנית, פנתה לרשויות הפדרליות בארה"ב בהצעה להציב רובוטים דמויי אדם לאורך הגבול הדרומי של המדינה. הרובוטים, כך נמסר, אמורים לסייע בביצוע משימות סיור, מעקב וזיהוי של ניסיונות חציית גבול.

סנקאט פאתאק, המייסד והמנכ"ל של החברה, מסר לרשת Fox News כי החברה כבר ערכה הדגמה של יכולות הרובוטים בפני גורמים במשרד לביטחון המולדת, וכי היא מקיימת שיחות עם גופי ביטחון נוספים במערכת האמריקנית. יחד עם זאת, במשרד לביטחון המולדת הבהירו בתגובה כי נכון לעכשיו "אין הסכמים שאינם חוזיים, ניסויי פיילוט או חוזים פעילים" עם החברה. הרובוט, הנושא את השם Phantom, תוכנן לנוע באופן עצמאי בשטחים קשים, לזהות נוכחות של בני אדם, למפות את הסביבה שבה הוא פועל ולהעביר התרעות לסוכנים על פעילות החשודה להם. לדברי נציגי החברה, הרובוט מיועד לפעול במקומות שבהם קיימים קשיים בהפעלת כוח אדם, כלי רכב, רחפנים או מערכות מצלמות קבועות.

הדגמת מטען כבד של הרובוט - צילום: Foundation הדגמת מטען כבד של הרובוט | צילום: צילום: Foundation 10 10 0:00 / 0:53

פאתאק הסביר את הצורך ברובוטים בשאלה: "אם רחפנים ומגדלי תצפית היו יכולים לפתור הכול, למה עדיין יש בני אדם בגבול?" לטענתו, הרובוטים יאפשרו ביצוע משימות סיור ומעקב במשך עשרים וארבע שעות ביממה, ובכך יאפשרו לאנשי הכוחות הפדרליים להישאר במקומות מוגנים יותר.

בין היישומים האפשריים של הטכנולוגיה נמנה גם איתור ומעקב בתוך מנהרות לאורך הגבול. פאתאק ציין כי ניתן יהיה להתחיל בניסוי "מחר", וכי תוך מספר חודשים ניתן יהיה להרחיב את הפעילות.

החברה מתכננת להשיק בחודשים הקרובים גרסה משופרת של Phantom, שתהיה עמידה למים ולאבק ומותאמת יותר לתנאי שטח. פאתאק הוסיף כי החברה תהיה מוכנה לצייד את הרובוטים בנשק אם הממשל הפדרלי יבקש זאת, אך הדגיש כי בשלב הנוכחי הרובוטים אינם אמורים לקבל החלטות אכיפה באופן עצמאי.