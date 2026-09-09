יצרנית הרכב החשמלי הסינית BYD מפרסמת נתונים חדשים על טכנולוגיית הטעינה המתקדמת שלה, הטוענת כי היא מסוגלת להטעין סוללת רכב חשמלי מ־20% ל־97% בתוך 12 דקות בלבד – גם בתנאי קור קיצוניים של מינוס 30 מעלות צלזיוס.

הנתונים הושגו, לפי החברה, באמצעות הדור השני של סוללת ה־Blade ומערכת ה־Flash Charging שפיתחה החברה. המערכת נועדה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של רכבים חשמליים – ירידה משמעותית בביצועי הסוללה ובמהירות הטעינה כאשר הטמפרטורה יורדת.

בתנאי טמפרטורה רגילים, החברה מדווחת על ביצועים מרשימים עוד יותר: טעינה מלאה כמעט – מ־10% ל־97% – בתוך תשע דקות בלבד. יחד עם זאת, יש לציין כי מדובר בנתונים שפרסמה החברה על בסיס בדיקות פנימיות שלה, ולא בתוצאות שאומתו באופן עצמאי בתנאי שימוש יומיומיים.

במקביל לפיתוח טכנולוגיית הסוללות, BYD מרחיבה במהירות את תשתית הטעינה שלה. בסוף חודש אוגוסט הודיעה החברה על פתיחת תחנת ה־Flash Charging ה־10,000 שלה בסין, כאשר הרשת משתרעת כבר על פני 332 ערים ברחבי המדינה. היעד שהציבה החברה הוא להגיע ל־20 אלף תחנות טעינה עד סוף שנת 2026.

מערכת הטעינה של החברה מסוגלת, לפי הנתונים שפורסמו, להגיע להספק של עד 1,500 קילוואט. אם ביצועי הטעינה המהירה בתנאי קור קיצוני אכן יוכחו גם בשימוש נרחב בעולם האמיתי, מדובר בהתפתחות שעשויה לצמצם באופן משמעותי את אחד החסרונות הבולטים של רכבים חשמליים במדינות בעלות אקלים קר.